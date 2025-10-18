Industria de apărare a Ucrainei ar putea transforma NATO. Alianța privește spre Kiev ca spre un partener strategic pe termen lung

Industria de apărare a Ucrainei – marcată de o accelerare fără precedent a capacității de inovare și producție – devine, treptat, o componentă esențială în arhitectura de securitate pe termen lung a NATO. Un oficial de rang înalt al Alianței Nord-Atlantice, citat de publicația Kyiv Post sub protecția anonimatului, a declarat că ceea ce se întâmplă în prezent în sectorul militar-industrial ucrainean este „o oportunitate majoră” pentru întreaga comunitate transatlantică.

„Nu e un lucru bun că Ucraina învață lecții de pe câmpul de luptă, dar aceste lecții sunt esențiale pentru Europa, pentru NATO, pentru întreaga comunitate transatlantică”, a afirmat oficialul, în timpul unui briefing susținut la Cartierul General al Alianței.

Potrivit acestuia, relația politică, militară și practică dintre NATO și Ucraina „nu a fost niciodată mai solidă, mai profundă sau mai amplă”.

Alianța urmărește în acest moment trei direcții prioritare în relația cu Kievul:

-creșterea bugetelor de apărare,

-extinderea capacităților industriale,

-menținerea și aprofundarea sprijinului militar pentru Ucraina.

„Toate cele trei priorități sunt direct legate de Ucraina”, a subliniat sursa citată. „Creșterea cheltuielilor de apărare înseamnă mai multe capabilități pentru Ucraina. Extinderea producției industriale deschide calea pentru cooperare cu sectorul ucrainean. Iar acestea susțin, împreună, angajamentul nostru pe termen lung pentru securitatea Ucrainei – care este legată direct de securitatea noastră.”

De la începutul invaziei ruse la scară largă, circa 99% din ajutorul militar primit de Ucraina a provenit din partea statelor membre NATO. În iulie, SUA și secretarul general al Alianței, Marc Rutte, au lansat inițiativa PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), în valoare de peste 2 miliarde de dolari, prin care țările europene achiziționează sisteme de armament americane în numele Ucrainei. Până în prezent, 16 state membre, inclusiv Olanda, Danemarca, Suedia, Germania și Canada, au aderat la acest program.

Pentru anul 2026, necesarul de finanțare a apărării Ucrainei se ridică la aproximativ 120 de miliarde de dolari, iar Kievul a solicitat partenerilor să contribuie cu cel puțin jumătate din această sumă – în creștere față de cele circa 50 de miliarde furnizate anul trecut.

Inovația ucraineană, un model pentru industria de apărare europeană

Oficialul NATO a pus accentul pe progresul rapid al industriei ucrainene, în special în domeniul tehnologiei dronelor – care, potrivit estimărilor, este responsabilă pentru circa 80% dintre pierderile umane pe linia frontului.

„Aliații nu sunt interesați doar de tehnologie. Sunt profund interesați de modul în care Ucraina reușește să transforme inovația în capacitate de luptă funcțională, adaptată rapid la realitățile frontului”, a declarat sursa.

Alianța pregătește o serie de parteneriate tehnologice prin programe precum Build With Ukraine și inițiative comune de inovare, care includ sisteme autonome de interceptare a dronelor sau tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru supraveghere și apărare.

Un viitor hub industrial pentru securitatea europeană

Cu o capacitate de producție estimată la 35 de miliarde de dolari anual, dar utilizată abia la jumătate din potențial, industria ucraineană de apărare este privită de NATO nu ca o concurență, ci ca un potențial pilon în reconstrucția arhitecturii industriale europene de apărare.

„Nu ar trebui să privim sectorul ucrainean ca pe o amenințare. Este o oportunitate uriașă. Ucraina are avantaje unice – de la testare reală în condiții de luptă, la viteza de implementare și competitivitate în costuri”, a punctat oficialul.

Cooperarea se concretizează deja în mai multe forme: investiții directe, parteneriate tehnologice sau linii de producție mixte în afara Ucrainei, susținute de țări ca Danemarca sau Olanda.

Pe termen mediu, Ucraina ar putea deveni și un furnizor important de armament pentru alte state, fără a-și neglija propriile nevoi.

„Kievul a fost clar: prioritatea este aprovizionarea forțelor proprii. Dar dimensiunea și ritmul dezvoltării permit, deja, și gândirea în termeni de export”, a adăugat oficialul NATO.

NATO nu mai privește Ucraina doar ca pe un stat aflat în nevoie, ci ca pe un actor strategic care poate contribui activ la consolidarea securității colective europene și transatlantice.

„Investiția în securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate”, a conchis oficialul.

