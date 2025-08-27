Pentru o pace durabilă, administrația Trump trebuie să abordeze corect etapele discuțiilor. O săptămână de diplomație ruso-ucraineană coordonată de președintele american Donald Trump a oferit rezultate mixte. În cadrul unui summit desfășurat în Alaska, Trump l-a primit pe președintele rus Vladimir Putin cu o atitudine rezervată liderilor internaționali, în ciuda faptului că acesta este acuzat de crime de război. Obiectivul principal – un acord de încetare a focului – a fost respins categoric de Kremlin. Chiar și o țintă mai modestă, aceea de a obține un angajament din partea lui Putin pentru o întâlnire directă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu Trump în calitate de mediator, a fost deocamdată ignorată de Moscova.

Un summit ulterior desfășurat la Washington, la care au participat Zelenski și lideri europeni, a fost însă mai constructiv, discuțiile axându-se pe eventuale garanții de securitate oferite Ucrainei de Statele Unite și aliații săi din Europa. Până în acel moment, poziția americană privind astfel de garanții rămăsese neclară.

Garanții înainte de teritorii

Intuiția lui Trump că un acord de pace durabil ar necesita atât garanții de securitate, cât și compromisuri teritoriale este corectă. Rusia este puțin probabil să accepte o încheiere a războiului fără câștiguri teritoriale, iar Ucraina nu poate accepta cedarea de teritorii fără protecție reală împotriva unor viitoare agresiuni.

Însă abordarea simultană a acestor două teme, cu aceiași actori, este contraproductivă. O abordare mai eficientă ar fi împărțirea discuțiilor în două faze distincte: mai întâi, obținerea unor garanții de securitate clare din partea Statelor Unite și a Europei pentru Ucraina. Abia apoi ar trebui să aibă loc o eventuală negociere directă între Zelenski și Putin, axată pe chestiuni teritoriale.

Această secvențiere diplomatică este esențială pentru ca orice acord să aibă șanse reale de succes, susține Foreign Affairs.

Riscuri politice semnificative

Orice acord care ar presupune menținerea sub ocupație rusească a unor teritorii ucrainene ar reprezenta un risc politic considerabil pentru Zelenski. Cedarea formală a unor regiuni ar fi inacceptabilă pentru populația ucraineană și ar putea declanșa instabilitate politică internă.

O posibilă soluție ar fi acceptarea de facto, temporară, a controlului rusesc asupra unor teritorii, cu angajamentul explicit al Ucrainei de a urmări reunificarea prin mijloace pașnice. Deși controversată, această variantă ar putea permite încheierea ostilităților fără recunoașterea formală a pierderilor teritoriale.

Garanții credibile, nu promisiuni vagi

Pentru ca Ucraina să accepte o astfel de soluție, este esențial ca garanțiile de securitate să fie concrete și livrate în avans. Cum perspectiva aderării la NATO a fost exclusă de Trump, alte opțiuni viabile ar include un pact de securitate între Statele Unite, state europene și Ucraina, care să includă:

-modernizarea accelerată a armatei ucrainene,

-prezență militară europeană în Ucraina,

-repoziționarea forțelor americane (inclusiv aviație) în state vecine precum Polonia și România,

-angajamente clare conform cărora un atac asupra Ucrainei ar fi tratat ca un atac asupra tuturor semnatarilor acordului.

Aceste discuții ar trebui să aibă loc exclusiv între Ucraina, Statele Unite și aliații europeni. Implicarea Rusiei în procesul de garantare a securității ar fi inacceptabilă și ar transmite un semnal periculos – acela că Ucraina rămâne, de facto, în sfera de influență a Moscovei.

Lecțiile trecutului

Istoria oferă suficiente exemple în care arhitectura de securitate europeană a fost construită fără aprobarea Kremlinului. NATO a fost fondată în 1949 fără acordul Uniunii Sovietice, iar extinderea sa spre vestul Germaniei și mai târziu spre statele baltice s-a făcut fără a acorda Moscovei un drept de veto. La fel, promisiunile din Memorandumul de la Budapesta (1994) – în care Ucraina a renunțat la armele nucleare în schimbul unor asigurări – s-au dovedit ineficiente în fața agresiunii ruse din 2014 și 2022.

Ordinea negocierilor contează

Negocierile privind garanțiile de securitate trebuie finalizate înainte ca Ucraina să fie pusă în situația de a accepta, fie și temporar, prezența militară rusă pe teritoriul său. Chiar dacă detaliile unui acord de frontieră ar putea rămâne confidențiale până la semnarea înțelegerii finale, poporul ucrainean și conducerea sa trebuie să știe ce primesc în schimbul unui astfel de compromis.

Fără o protecție clară și credibilă, riscul ca Rusia să reia ofensiva, folosind discuțiile ca acoperire, rămâne ridicat.

Negocierea unei soluții pașnice la războiul din Ucraina este, în continuare, o provocare majoră. Dar dacă administrația Trump dorește să joace un rol constructiv, va trebui să adopte o strategie mult mai structurată și coerentă decât până acum. Nu doar separarea negocierilor este esențială, ci și ordinea în care acestea sunt purtate, conchide Foreign Affairs.

