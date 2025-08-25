"Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca Rusia", susține Volodimir Zelenski. "Așa se întâmpla înainte"

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 18:14
120 citiri
"Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca Rusia", susține Volodimir Zelenski. "Așa se întâmpla înainte"
Premierul canadian Mark Carney și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@PMcanadien

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a folosit doar arme cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern pentru a ataca teritoriul rus. Zelenski, răspunzând astfel la o întrebare din partea jurnaliștilor la o conferință de presă cu premierul canadian Mark Carney, scrie Ukrainska Pravda.

Întrebat despre relatările din presa occidentală care susțin că SUA au interzis Ucrainei utilizarea rachetelor ATACMS pe teritoriul rus, Zelenski a afirmat că nu se discută despre astfel de restricții.

„Folosim armele noastre cu rază lungă de acțiune, produse pe plan intern. În ultima vreme, nu am mai discutat astfel de chestiuni cu Statele Unite. Așa se întâmpla înainte. Vă amintiți diverse semnale privind atacurile noastre de represalii după ce [rușii] ne-au atacat sistemul energetic? Asta a fost cu mult timp în urmă. Astăzi, nici măcar nu mai menționăm acest lucru”, a spus liderul de la Kiev.

Pe 23 august, The Wall Street Journal (WSJ) a susținut că Pentagonul blochează de câteva luni utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune pentru a ataca teritoriul rus.

Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina este capabilă să își planifice și să își execute operațiunile militare independent, folosind tehnologia internă, fără să aștepte vreo aprobată de la partenerii săi.

