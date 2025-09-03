Ucraina diversifică producția obuzierului „Bogdana”. Noile versiuni vor fi montate pe șasiuri străine. Ce urmărește Kievul?

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 12:20
550 citiri
Ucraina diversifică producția obuzierului „Bogdana”. Noile versiuni vor fi montate pe șasiuri străine. Ce urmărește Kievul?
Obuzier ucrainean Bogdana/FOTO:X/@DefenceU

Industria de apărare a Ucrainei accelerează ritmul de dezvoltare și adaptare a sistemelor de artilerie, anunțând noi variante ale obuzierului autopropulsat „Bogdana” pe diverse platforme mobile. Informația a fost publicată de Defence Blog, care citează surse din industrie și un jurnalist militar polonez, Mariusz Marszałkowski.

Conform acestora, producătorii ucraineni lucrează deja la integrarea tunului calibru NATO – 155 mm – pe șasiuri sud-coreene și germane, inclusiv pe platforme cu șenile. În paralel, este în analiză și dezvoltarea unei versiuni cu țeavă scurtată, de 39 de calibre, adaptată pentru condiții tactice diverse.

Extinderea gamei și a interoperabilității

Noile modificări nu urmăresc doar îmbunătățirea performanțelor, ci și creșterea compatibilității logistice cu flotele aliate din cadrul NATO. Integrarea pe șasiuri occidentale promite o mobilitate mai mare, rezistență sporită pe câmpul de luptă și o întreținere mai facilă în teatrele de operații multinaționale.

Totodată, varianta cu țeavă mai scurtă, de 39 de calibre, ar putea oferi o soluție intermediară acolo unde raza de acțiune nu este factorul decisiv, dar unde manevrabilitatea și rapiditatea desfășurării sistemului sunt esențiale.

Producție în creștere, exclusiv pe teritoriul Ucrainei

Potrivit sursei citate, până la începutul lunii septembrie 2025, în Ucraina au fost produse 345 de obuziere autopropulsate „Bogdana” pe roți, instalate pe diferite tipuri de șasiuri. La acestea se adaugă alte 100 de piese de artilerie tractate, aflate deja în dotarea forțelor armate.

Ritmul actual de producție depășește 30 de unități pe lună, iar toate activitățile de fabricație au loc în interiorul granițelor Ucrainei – un detaliu important într-un context în care industria de apărare a țării este frecvent ținta atacurilor rusești.

Un modul patentat internațional

Anterior, s-a aflat că Uzina de Mașini Grele din Kramatorsk, principalul producător al sistemului „Bohdana”, a înregistrat un brevet internațional pentru această platformă. Sistemul este protejat atât ca modul de artilerie integrabil pe diverse tipuri de șasiuri, cât și ca unitate completă – obuzier autopropulsat în configurație standard.

Această mișcare nu are doar valoare juridică și comercială, ci reflectă și maturizarea tehnologică a complexului militar-industrial ucrainean, aflat într-un proces accelerat de adaptare la standardele NATO și la realitățile unui conflict convențional de lungă durată.

Primele obuziere Bogdana, precum cele folosite pentru eliberarea Insulei Șerpilor, au fost montate pe șasiu de camion greu ucrainean KrAZ.

Au urmat variante montate pe camioane MAZ din Belarus, dar și pe mai multe tipuri de platforme grele cehești Tatra 8X8, asemeni obuzierelor franceze Caesar primite ca donație din Danemarca.

Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe
Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe
Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat, marți, distrugerea unei ambarcațiuni rapide aparținând Flotei ruse a Mării Negre, în timpul unei tentative de debarcare pe țărmul ucrainean....
Ucraina, una dintre primele țări care folosesc în mod constant roiuri de drone cu inteligență artificială în luptă
Ucraina, una dintre primele țări care folosesc în mod constant roiuri de drone cu inteligență artificială în luptă
Într-un conflict care a forțat inovația militară la o scară rar întâlnită în ultimele decenii, Ucraina a început să folosească drone dotate cu inteligență artificială (AI) pentru a...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #obuzier bogdana, #modificare , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori ucisi pe loc de o cisterna cand faceau marcaje pe A1, la Boita
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”
  2. Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
  3. Ucraina diversifică producția obuzierului „Bogdana”. Noile versiuni vor fi montate pe șasiuri străine. Ce urmărește Kievul?
  4. Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe
  5. Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați
  6. Bogdan Mîndrescu, desemnat iar director general al Companiei Aeroporturi București. Suspiciuni cu privire la procedura de selecție pentru funcție
  7. Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”
  8. O nouă victimă a violenței domestice. Un bărbat și-a bătut partenera până a băgat-o în spital
  9. MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
  10. Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”