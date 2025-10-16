Odesa trece sub conducere militară. Zelenski a numit în fruntea orașului râvnit de Putin un veteran al războiului din Donbas

Generalul de brigadă Serhii Lisak, un veteran al războiului din Donbas va conduce Odesa/FOTO:X/@sud_gazeta

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat, miercuri, 15 octombrie, un decret prin care a înființat Administrația Militară a Orașului Odesa, plasând astfel importantul port de la Marea Neagră sub control militar direct. În fruntea noii structuri a fost numit generalul de brigadă Serhii Lisak, un veteran al războiului din Donbas și fost șef al Administrației Regionale Dnipro, potrivit biroului prezidențial.

Decizia semnalează intenția Kievului de a consolida controlul asupra Odesei, un oraș considerat vulnerabil la influența rețelelor pro-ruse, dar esențial pentru securitatea Ucrainei și pentru exporturile maritime, scrie Euromaidan Press.

Sfârșitul unei ere: demiterea fostului primar

Numirea lui Lisak survine după confirmarea faptului că fostul primar Ghenadi Truhanov deținea pașaport rusesc — o revelație care a determinat autoritățile să înlăture orice persoană cu loialități duble din funcțiile cheie.

Truhanov, care a condus Odesa ani la rând, fusese acuzat de presă că a ascuns averi în proprietăți de lux la Londra și că ar fi păstrat legături cu figuri din fosta „mafie a petrolului” din anii ’90. Înlăturarea sa marchează o schimbare de atitudine față de oficialii cu conexiuni rusești: tolerați în trecut, considerați inacceptabili în vreme de război.

Prin crearea administrației militare, guvernul de la Kiev preia controlul direct nu doar asupra apărării, ci și asupra afacerilor economice și sociale din oraș, scrie Espreso. Experiența lui Lîsak în gestionarea unei regiuni aflate sub bombardament a fost decisivă în alegerea sa.

Un lider cu disciplină militară

Serhii Lisak a câștigat reputația unui lider ferm în timpul mandatului său la conducerea regiunii Dnipro, pe care a administrat-o în cele mai dificile faze ale războiului. Înainte de a intra în administrația civilă, el a lucrat în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), avansând de la ofițer operativ la director regional în Jîtomîr și Dnipro.

În 2022, a fost avansat la gradul de general de brigadă și a luptat în Donbas, coordonând operațiuni de contracarare a sabotajului și misiuni de securitate.

„Nu intenționez să negociez cu nimeni despre nimic. Există reguli clare și sarcini care trebuie îndeplinite”, spunea Lîsak într-un interviu anterior, o declarație care ilustrează stilul său de conducere inflexibil.

Schimbare de putere la Dnipro

Prin același decret, Zelenski l-a eliberat pe Lîsak din funcția de la Dnipro și a numit pe Vladislav Haivanenko ca șef interimar al administrației regionale.

„Astăzi închei peste doi ani și jumătate de muncă grea la Dnipro. A fost o perioadă lungă, dificilă, dar onorantă”, a scris Lîsak în mesajul său de rămas bun.

De ce Odesa și de ce acum

Odesa rămâne una dintre cele mai expuse regiuni ale Ucrainei — atât din cauza proximității față de linia frontului, cât și a activităților serviciilor ruse de informații. De-a lungul timpului, liderii de la Moscova, inclusiv Vladimir Putin, au revendicat în repetate rânduri orașul ca „rusesc”.

Numirea unui militar cu experiență directă în zone de conflict este privită ca o mișcare menită să impună disciplină, securitate și coordonare eficientă în cazul unor noi atacuri. Lisak este cunoscut pentru modul rapid în care a gestionat operațiunile de salvare și reconstrucție după bombardamentele asupra Dniprului.

Totuși, analiștii media atrag atenția că Lisak provine din sistemul SBU, ceea ce ar putea genera preocupări legate de posibilul exces de control militar asupra unui oraș cu tradiție civilă puternică. Deși nu există acuzații de corupție la adresa sa, criticii avertizează că stilul său ar putea fi „prea dur” pentru administrația unui oraș complex precum Odesa.

