Cum au oprit ucrainenii cel mai amplu avans rusesc din ultimul an

Pe 3 august, forțele ruse au lansat o ofensivă surpriză în estul Ucrainei, reușind să pătrundă aproximativ 10 kilometri în linia ucraineană, în direcția Dobropillia – un sat devastat de război din regiunea Donețk, cunoscut anterior pentru zăcămintele sale de cărbune. Deși luptele în zonă continuă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri 10 octombire, că apărarea Dobropilliei reprezintă un succes strategic.

„Considerăm că această operațiune a întrerupt ofensiva de vară a Rusiei”, a declarat Zelenski în fața presei.

❗️Zelensky to the front: awarded soldiers participating in the Dobropillia counter-offensive operation. “Since the beginning of the operation, more than 170 sq. km., 9 settlements have been cleared of occupiers, almost 100 Russian soldiers have been captured, and in these weeks… pic.twitter.com/JFKObuIzSz — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 18, 2025

După ce comandamentul ucrainean a înțeles amploarea pătrunderii ruse – cea mai profundă din ultimul an – a mobilizat rapid unele dintre cele mai bine pregătite unități pentru a o contracara. Printre acestea s-a numărat și Corpul 1 Azov din Garda Națională a Ucrainei, care a avut responsabilitatea unui sector cheie în cadrul contraatacului.

Într-un interviu acordat publicației The War Zone, locotenent-colonelul Arsen „Lemko” Dmitrik, șeful de stat major al unității, a oferit detalii despre felul în care Ucraina a reușit să stabilizeze linia frontului și despre dificultățile care persistă într-un context militar extrem de fluid.

Cum a fost posibil avansul rusesc?

Potrivit lui Dmitrik, sectorul Dobropillia a devenit, în august, unul dintre cele mai fierbinți puncte de pe linia frontului. Forțele ruse au reușit să străpungă prima linie de apărare și să pătrundă în pozițiile tactice ale armatei ucrainene.

„Inamicul a folosit forțe din Armata 51 a Federației Ruse, sprijinită de infanteria marină și de Armata 8 rusă. În total, în zonă au fost implicați aproximativ 100.000 de militari ruși.”

Reacția ucraineană

Apărarea a fost organizată în jurul unei operațiuni coordonate, în care peste 10 unități ucrainene și peste 100 de comandanți au fost implicați într-un punct de comandă comun, stabilit pe o bază a unității Azov.

„Am construit un centru de comandă comun la începutul lunii august. Toate unitățile care au participat la oprirea asaltului au lucrat coordonat de acolo”, explică Dmitrik.

Coordonarea a fost posibilă printr-un sistem de corpuri militare, fiecare responsabil pentru o anumită zonă. La centrul de comandă s-au alăturat și forțele de asalt, dar și unități specializate în drone.

Rolul recunoașterii și al noilor tactici

Un element-cheie în apărarea Dobropilliei a fost capacitatea de recunoaștere.

„Recunoașterea noastră a funcționat foarte bine. Am reușit să obținem planurile de atac ale inamicului.”

Dmitrik a refuzat să detalieze metodele folosite, menționând doar că a fost un „complex de metode”. Din punct de vedere tactic, Ucraina a început să utilizeze grupuri mici de luptă care atacau flancurile forțelor ruse.

Strategia rusă: „pumnul de tancuri” și motociclete

Forțele ruse au utilizat o combinație de tancuri, vehicule blindate ușoare și trupe de asalt care avansau pe jos sau pe motociclete.

„Ei deschid breșe în liniile noastre cu tancuri speciale, echipate cu sisteme de război electronic și de deminare. Apoi trimit infanteria pe motociclete sau vehicule ușoare. Noi numim asta pumnul de tancuri.”

Totuși, susține Dmitrik, pierderile ruse sunt ridicate: „Fiecare zi înseamnă sute de pierderi pentru ei. Este ceea ce numim mașina de tocat carne.”

Sprijinul aerian și tacticile pe timp de ploaie

Rușii folosesc în principal artileria și dronele pentru sprijinul atacurilor, evitând aviația, mai ales în condiții meteo nefavorabile.

„Preferă să atace pe ploaie, când dronele noastre nu pot zbura.”

Ucraina se bazează pe obstacole fizice, tehnologii de minare la distanță, drone FPV și tancuri poziționate defensiv. Geniștii construiesc tranșee și alte structuri de apărare pe linia frontului.

Deși președintele Zelenski a declarat că ofensiva rusă de vară a fost oprită, Dmitrik oferă o perspectivă mai rezervată:

„Inamicul a fost oprit, dar luptele continuă. Operațiunea lor nu a fost un succes. De la începutul lunii august, 5.000 de soldați ruși au fost uciși.”

Dmitrik confirmă că Ucraina a capturat aproximativ 80 de soldați ruși în sectorul Dobropillia. Însă luptele se mută spre sud, în direcția orașului Pokrovsk.

„Inamicul își concentrează eforturile în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk. În Pokrovsk, rușii trimit mici grupuri de asalt pe jos. Nu folosesc vehicule. Dar unitățile noastre reușesc să-i respingă cu succes.”

