Operatorii de drone ai Ucrainei, nevoiți să negocieze „culoare de zbor” prin zonele de bruiaj prietene

Cerul Ucrainei este din ce în ce mai aglomerat de drone și semnale de bruiaj electronic, într-un război în care frontul electromagnetic devine la fel de important ca cel terestru. Operatorii de drone ucraineni spun că sunt nevoiți să negocieze în mod constant trasee sigure pentru aparatele lor, uneori chiar prin mesaje pe grupuri de chat, pentru a evita interferențele provenite de la propriile sisteme de apărare, scrie Business Insider.

Aceștia comunică cu unitățile din apropiere pentru a „rezerva” culoare de zbor la ore și în locații precise, astfel încât dronele să nu fie doborâte accidental de sistemele de bruiaj proprii. Este o nouă provocare într-un conflict tot mai dependent de tehnologia avansată, dar și de o coordonare eficientă între forțele aflate pe teren.

„Trebuie să ne sincronizăm și să anunțăm când trecem cu dronele de linia frontului”, a explicat Dimko Jluktenko, pilot în cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

Un război invizibil pentru controlul spectrului electromagnetic

Lupta electronică dintre Ucraina și Rusia s-a intensificat pe măsură ce utilizarea dronelor a crescut semnificativ. De ambele părți, bruiajul radio este folosit pentru a neutraliza echipamentele inamice – dar aceste măsuri pot afecta și propriile capacități de luptă.

Un operator de drone ucrainean, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Business Insider că misiunile necesită o coordonare strânsă nu doar cu propria unitate, ci și cu celelalte din zonă. Echipamentele de război electronic pot acoperi regiuni întregi cu semnale de bruiaj, iar piloții trebuie să găsească modalități de a le traversa în siguranță.

„Trebuie să găsim un traseu prin acele zone, ceea ce nu este întotdeauna simplu”, a spus el, adăugând că uneori nu primesc aprobările necesare la timp.

Coordonarea, un proces imperfect

Jakub Jajcay, fost ofițer al armatei slovace care a petrecut șase luni alături de armata ucraineană, a relatat pentru Business Insider că Ucraina a fost nevoită să-și instaleze sisteme de bruiaj în aproape toate zonele de conflict, pentru a contracara atacurile rusești cu drone.

„Nu puteai informa fiecare unitate de infanterie că urmează să treacă o dronă prietenă pe deasupra. Nu funcționează așa. Piloții de drone de rând nu aveau control asupra sistemelor de bruiaj – deciziile se luau la niveluri mult superioare”, a explicat el.

Chiar dacă uneori se puteau face cereri pentru a opri temporar bruiajul, decizia finală rămânea în mâinile comandanților. „Ni se spunea când va fi activat bruiajul și când va fi oprit. Asta era tot”, a mai spus Jajcay.

Un alt operator de drone din Brigada Prezidențială Separată a confirmat, sub protecția anonimatului, că de regulă zborurile se aprobă în prealabil cu ofițerii responsabili de războiul electronic, tocmai pentru a evita incidentele de foc prietenesc. Însă a recunoscut că sistemul nu este perfect, mai ales în timpul atacurilor masive cu drone FPV sau bombe planate, când bruiajul rămâne activ pentru a intercepta amenințările.

Dronele – arme indispensabile, dar greu de controlat

Ambele tabere se bazează tot mai mult pe drone, în contextul lipsei de muniție clasică, precum obuzele de artilerie sau proiectilele ghidate de precizie. Acestea sunt folosite atât pentru recunoaștere, cât și pentru atacuri, variind de la drone comerciale mici, până la modele militare de mari dimensiuni, echipate cu explozibili, mitraliere sau grenade.

Există și drone special concepute pentru a intercepta alte drone.

Autoritățile ucrainene estimează că aproximativ 70% din pierderile suferite de inamic sunt provocate de drone. Numărul mare al acestora îngreunează manevrele pe câmpul de luptă, atât pentru trupele pedestre, cât și pentru vehicule. Soldații nu pot întotdeauna să identifice dacă o dronă este prietenă sau inamică – unii aleg pur și simplu să tragă asupra oricărui obiect zburător sau să activeze bruiajul total, din precauție.

„Mulți soldați nu așteaptă să vadă dacă drona e a noastră sau a lor. O doboară pur și simplu”, a spus Jajcay.

Dimko Zhluktenko a adăugat că multe drone rusești și ucrainene sunt atât de similare, încât identificarea lor este dificilă: „Imaginează-ți că ești infanterist și vezi o dronă FPV venind spre tine – nu ai de unde să știi dacă e una ucraineană care se întoarce sau una rusească.”

În astfel de situații, operatorii de bruiaj pot activa toate frecvențele disponibile „din frică”, ceea ce afectează și dronele proprii.

O cursă continuă între tehnologie și improvizație

Atât războiul electronic, cât și tehnologia dronelor sunt în plină evoluție. Se testează soluții pentru a evita bruiajul, cum ar fi dronele care nu depind de GPS, cele controlate prin cablu cu fibră optică sau cele dotate cu inteligență artificială care pot schimba automat frecvențele de comunicare.

Însă aceste inovații nu ajung imediat pe linia frontului. Adaptarea continuă este esențială, iar militarii ucraineni sunt adesea nevoiți să combine echipamente moderne cu tehnologie mai veche, într-un peisaj de luptă dinamic, unde coordonarea atentă rămâne esențială.

