Într-o clădire modestă, la doar câteva străzi de sediul FSB din regiunea rusă Celiabinsk, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a închiriat, în tăcere, un depozit și un birou care aveau să joace un rol central într-una dintre cele mai complexe operațiuni speciale ale războiului: Operațiunea „Pânza de păianjen”.

Într-un interviu acordat canalului „Noi suntem Ucraina”, directorul SBU, Vasil Maliuk, a dezvăluit detalii despre această acțiune secretă de anvergură, desfășurată pe parcursul a aproape un an și jumătate. Scopul: lovirea aviației strategice ruse, responsabilă de lansarea rachetelor de croazieră asupra orașelor ucrainene.

Potrivit oficialului ucrainean, pentru a pătrunde adânc în teritoriul inamic și a lansa drone către patru baze aeriene rusești – Belaia (Irkuțk), Olenia (Murmansk), Diaghilev (Riazan) și Ivanovo –, SBU s-a inspirat din metodele folosite de cartelurile internaționale de droguri pentru a ocoli granițele și controalele vamale. „Am studiat în detaliu modul în care rețelele transnaționale de crimă organizată transportă substanțe interzise, nedetectate, în diverse colțuri ale lumii. Acest know-how a fost esențial,” a precizat Maliuk.

Drone ascunse în cabine de vânătoare, controlate de la distanță

Dronele folosite în cadrul operațiunii erau de tip FPV (first-person view), dar modificate pentru a transporta o încărcătură explozivă de aproximativ 1,6 kilograme, proiectată special pentru a pătrunde în fuselajul bombardierelor și a detona în interior. Acestea au fost ascunse în acoperișurile retractabile ale unor cabine de vânătoare din lemn, complet autonome, echipate cu baterii EcoFlow și panouri solare, funcționale inclusiv la temperaturi de -40°C.

Unitățile au fost transportate de șoferi ruși fără știrea lor, care au livrat aceste cabine aparent inofensive în apropierea bazelor militare vizate. Odată amplasate, acoperișurile erau deschise de la distanță, iar dronele lansate direct către avioanele rusești aflate la sol.

Rezultatul: pierderi semnificative pentru aviația rusă

Loviturile au fost lansate pe 1 iunie, vizând simultan patru aerodromuri. Conform lui Maliuk, au fost distruse sau avariate între 34 și 41 de bombardiere strategice rusești – dintre cele mai importante pentru capacitatea Moscovei de a menține presiunea asupra infrastructurii civile ucrainene. SUA confirmă distrugerea a cel puțin 10 aparate, într-un total de 20 lovite.

Costul estimat al pagubelor se ridică la aproximativ 7 miliarde de dolari, o lovitură severă pentru flota aeriană rusă, în special pentru bombardierele Tu-95 și Tu-22M3, aparate-cheie pentru lansarea de rachete cu rază lungă.

După această operațiune, surse OSINT citate de presa independentă rusă arată că armata rusă a fost nevoită să relocalizeze mai multe bombardiere spre baze mai îndepărtate, dincolo de raza actuală a dronelor ucrainene.

O paralelă cu Podul Crimeei și cu mitul calului troian

Maliuk a lăsat să se înțeleagă că operațiunea a urmat o logică similară cu cea din cazul primei lovituri asupra Podului Crimeii, când a fost folosit un camion încărcat cu explozibili. „Cei care priveau cu atenție puteau observa paralelismele,” a spus șeful SBU, adăugând: „Am folosit acel know-how valoros pentru a lovi adânc în spatele frontului inamic.”

Operațiunea a fost lăudată de oficiali occidentali. Amiralul NATO Pierre Vandier a comparat întreaga misiune cu o versiune modernă a mitului calului troian, iar senatorul american Richard Blumenthal a descris acțiunea ca „o demonstrație de îndrăzneală și pricepere”, echivalentă cu raidul american care l-a eliminat pe Osama bin Laden.

Președintele Zelenski a fost informat constant cu privire la desfășurarea operațiunii și, potrivit lui Maliuk, a cerut accelerarea ei în mai multe rânduri.

