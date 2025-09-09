Pentagonul încetinește livrările de sisteme de apărare antiaeriană și muniții către Ucraina, în ciuda intensificării atacurilor rusești

Pe fondul unei noi intensificări a atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene, livrările de sisteme de apărare antiaeriană și muniții din partea Statelor Unite au fost încetinite, ca urmare a unei reevaluări interne a Departamentului american al Apărării. Informația a fost publicată de Financial Times, care citează surse oficiale din SUA și Ucraina.

Potrivit publicației britanice, în luna iunie Pentagonul a efectuat un audit asupra pachetelor de ajutor militar deja aprobate, fapt care a dus la întârzieri în ritmul transporturilor. Întârzierea survine după o perioadă de livrări neregulate și sub nivelul așteptărilor, ceea ce a agravat presiunea asupra Ucrainei într-un moment critic.

„Este doar o chestiune de timp până când se vor epuiza complet stocurile de muniție pentru apărarea antiaeriană”, a declarat, sub protecția anonimatului, o sursă familiarizată cu livrările americane de armament către Kiev.

Îngrijorarea este accentuată de faptul că sistemele comandate direct de la producători, prin intermediul Inițiativei de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI), sunt livrate în loturi, ceea ce generează intervale neacoperite între transporturi. În paralel, unele state europene au început să trimită din propriile rezerve sisteme de apărare și muniții sau au comandat arme din SUA pentru a fi trimise Ucrainei, însă livrările sunt abia la început.

Sisteme deficitare

Un oficial de la Casa Albă a respins însă acuzațiile potrivit cărora Washingtonul ar fi lăsat Ucraina fără muniție esențială. „Afirmațiile conform cărora privăm Kievul de resursele vitale pentru apărarea aeriană sunt neadevărate. Departamentul Apărării lucrează metodic pentru a sprijini cerințele Ucrainei, inclusiv în acest domeniu critic”, a declarat sursa americană.

În același context, oficialul a subliniat că președintele Donald Trump și-a exprimat intenția de a „opri vărsarea de sânge” și a cerut intensificarea vânzărilor de armament către statele membre NATO, ca măsură compensatorie pentru echipamentele deja transferate în sprijinul Ucrainei. În opinia sa, Europa trebuie să își asume un rol mai activ, inclusiv prin sistarea achizițiilor de petrol rusesc și prin aplicarea unor presiuni economice suplimentare asupra țărilor care, în mod direct sau indirect, susțin financiar agresiunea rusă.

Financial Times menționează că, după verificarea funcționalității unor sisteme strategice, Pentagonul a decis inițial suspendarea, apoi încetinirea livrărilor de rachete interceptoare PAC-3 (utilizate în sistemele Patriot), lansatoare portabile Stinger, proiectile de artilerie de înaltă precizie, precum și a peste 100 de rachete ghidate Hellfire și AIM.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât, în timpul verii, forțele ucrainene au fost nevoite să consume un volum semnificativ de muniție pentru a respinge valurile de atacuri aeriene rusești, iar autoritățile de la Kiev se pregătesc pentru o posibilă escaladare, în special împotriva infrastructurii energetice.

