Ucraina a pierdut, luni, 26 august, primul avion F-16 venit din SUA şi, o dată cu el, şi pe unul dintre cei mai buni piloţi ai ei, a declarat pentru CNN o sursă din Forțele de Apărare Ucrainene. Aeronava s-a prăbuşit, iar pilotul nu a reuşit să se salveze, a spus sursa pentru celebra televiziune americană.

Un oficial american citat de The Wall Street Journal a declarat că avionul F-16 nu a fost doborât de foc inamic, iar accidentul a fost cauzat de o eroare de pilotaj, scrie observatornews.ro.

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Apărării, citate de CNN, ucrainenii nu cred că a fost vorba despre o eroare a pilotului. Oleksiy Mes, cu indicativul "Moonfish", a fost ucis în timp ce "încerca să respingă cel mai mare atac aerian" al Rusiei împotriva Ucrainei, au declarat sursele.

Mes, care avea 31 de ani, era unul dintre piloţii de top ai Ucrainei, fiind primul pilot antrenat în afara Ucrainei, în Danemarca, pentru a pilota avioanele F-16. Oleksiy Mes a fost îngropat în cursul zilei de joi, 29 august.

#BREAKING #UkrainianArmy Lieutenant Colonel Oleksii "Moonfish" Mes was the first #F16 jet pilot killed in #Ukraine.

Mes, 31, was among a select group of only six Ukrainian pilots who had completed the intensive training program to operate the F-16 jets. pic.twitter.com/2BbPiVE3Ix