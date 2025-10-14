Pe 13 decembrie 2024, în plină noapte, în mijlocul unei ofensive aeriene masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, un tânăr pilot de 30 de ani, cunoscut public doar cu inițiala „A.”, a reușit o performanță rar întâlnită chiar și în războiul modern: a doborât șase rachete de croazieră rusești într-o singură misiune.

Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse când un pilot reușește o astfel de acțiune. Interviul său a fost publicat de platforma guvernamentală ucraineană United 24, iar mărturia este nu doar un exercițiu de precizie militară, ci și una dintre cele mai intense povești personale dintr-un război care se desfășoară zi și noapte în aer.

„Eram primul care decola”

Atacul rusesc din acea noapte a fost, după toate standardele, unul de proporții: aproape 200 de drone și 94 de rachete de croazieră și balistice au fost lansate către teritoriul ucrainean. În acele minute critice, „A.” a fost primul pilot care s-a ridicat de la sol, într-un F-16 recent livrat Ucrainei. Alți doi colegi erau încă la sol, pregătindu-se să decoleze.

„Timpul era extrem de scurt. Rachetele de croazieră zboară cu o viteză de 740 km/h. Aveam doar câteva minute să le interceptăm”, povestește el.

Patru din patru

Odată în aer, pilotul a folosit toate cele patru rachete aer-aer cu care fusese echipat. Ținta: patru rachete rusești care se îndreptau spre zone populate.

„Am blocat rachetele pe radar, am lansat toate cele patru și le-am doborât pe toate patru. Nu ai timp să te gândești prea mult. Trebuie doar să-ți faci treaba”, spune pilotul.

Dar misiunea nu se încheiase.

„Mi-am dat seama că nu mai am rachete. Dar avionul meu nu era complet neînarmat”

La scurt timp după ce își epuizase armamentul principal, controlorii de zbor au anunțat că două alte rachete se apropiau de capitala Kiev. Fără rachete, pilotul ucrainean a luat o decizie extrem de riscantă: să intercepteze rachetele rusești cu tunul rotativ M61 Vulcan, integrat în avion — o armă eficientă, dar extrem de dificil de folosit în astfel de situații.

„Am tras adânc aer în piept, am virat spre racheta care venea și am apăsat pe trăgaci. Am văzut imediat o explozie mare. Am știut că am nimerit-o”, povestește el.

Avea să afle ulterior că nu a lovit doar o rachetă, ci două simultan, în ceea ce este, probabil, una dintre cele mai rare reușite documentate ale unui pilot în luptă aeriană.

Un omagiu pentru camarazii căzuți

„A.” dedică această misiune colegului său și prieten apropiat, Oleksii Mes, cunoscut sub indicativul „Moonfish”, care a fost ucis în august 2024, după ce reușise și el să intercepteze mai multe rachete în cadrul unui alt atac masiv.

„Lupt pentru țara mea, pentru toți camarazii care au căzut. Mai ales pentru el”, a spus pilotul.

„Fără ajutorul Occidentului, acest război ar fi altfel”

Tânărul aviator nu a uitat să adreseze un mesaj și aliaților occidentali, mulțumind pentru sprijinul militar care a făcut posibilă misiunea sa.

„F-16, sisteme Patriot, NASAMS, IRIS-T – toate acestea salvează vieți. Nu-mi pot imagina cum am fi rezistat fără ele”, a declarat el.

