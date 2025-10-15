Ucraina are un plan dacă războiul durează încă 5 ani? Ce nu vrea să spună puterea de la Kiev despre viitorul armatei ANALIZĂ

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat în al patrulea an, iar întrebările privind sustenabilitatea pe termen lung a efortului militar ucrainean devin tot mai presante. Dacă Rusia mizează pe epuizarea resurselor umane ale Ucrainei, Kievul speră că sancțiunile internaționale și presiunea economică vor reduce capacitatea Moscovei de a continua conflictul.

Într-o analiză recentă, scriitorul și jurnalistul ucrainean Pavlo Kazarin subliniază că, în timp ce Rusia își poate permite decizii nepopulare, Ucraina trebuie să navigheze între nevoile de pe front și așteptările societății civile. Întrebarea esențială, spune el, este dacă statul ucrainean are un plan pe termen lung pentru menținerea capacității militare, în cazul în care războiul se prelungește încă doi, trei sau chiar cinci ani, scrie Focus.ua.

Un conflict susținut cu resurse externe

De la începutul invaziei în februarie 2022, Ucraina a beneficiat de un sprijin economic masiv din partea țărilor occidentale, care a permis statului să susțină plata pensiilor, a salariilor bugetare și a altor cheltuieli sociale. Astfel, bugetul public a fost degrevat parțial, lăsând statului responsabilitatea principală pentru finanțarea sectorului de apărare.

În contrast, Rusia a reușit să mențină un flux constant de recruți, recurgând în mod repetat la mobilizări parțiale și apelând la sisteme paralele de recrutare. Deși resursele economice ale Moscovei sunt supuse unei presiuni în creștere, Kremlinul rămâne dispus să tolereze costuri sociale ridicate pentru a susține efortul militar.

Presiunea mobilizării și efectele psihologice

Potrivit datelor neoficiale, numai în primele șapte luni ale anului 2025, peste 110.000 de militari ucraineni au fost înregistrați cu sindrom de epuizare psihologică sau fizică. Numărul ar putea ajunge la 200.000 până la sfârșitul anului. Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt soldați recrutați recent, pentru care adaptarea la viața militară a fost dificilă, în timp ce restul reprezintă veterani epuizați de durata și intensitatea luptelor.

Problema mobilizării rămâne una sensibilă în societatea ucraineană, iar autoritățile de la Kiev au evitat, până acum, introducerea unor norme mai stricte. Președintele Volodimir Zelenski a transmis public că o demobilizare generală nu este prevăzută, iar serviciul militar va continua „până la victorie”. În acest context, apare o întrebare firească: cum va adapta statul ucrainean politica de apărare la un conflict de durată?

Provocări strategice: recrutare, motivație și reintegrare

În lipsa unei perspective clare asupra duratei războiului, Ucraina se confruntă cu mai multe provocări simultane:

1. Cum va asigura un flux constant de recruți?

2. Ce sprijin financiar și social va primi un soldat aflat în linia a doua?

3. Cum va fi încurajată participarea cetățenilor, într-un context în care ignorarea unei citații poate presupune doar o amendă relativ modestă?

La acestea se adaugă întrebările legate de statutul veteranilor și diferențele resimțite între viața de pe front și cea din zonele din spatele liniei. Fără politici clare și stimulente adecvate, riscul demotivării sau al abandonului crește, afectând coeziunea forțelor armate.

Scenariul incert al unei "pauze" în conflict

Dacă războiul convențional va intra într-o fază de stagnare sau „pauză fierbinte”, Ucraina ar putea beneficia de un răgaz pentru reorganizare. Însă nu există nicio garanție că Rusia va opta pentru retragere sau va încetini ofensiva. Într-un astfel de scenariu, calculele legate de colapsul economic al Moscovei ar putea să se dovedească greșite.

„Rusia are un plan pentru ziua de mâine. Întrebarea este dacă îl avem și noi”, spune Pavlo Kazarin.

Într-un context în care Rusia își permite să ignore alegerile și nemulțumirea publică, Ucraina trebuie să găsească o cale prin care să continue lupta și să-și mențină democrația funcțională. Rămâne de văzut cum va echilibra Kievul această ecuație dificilă - între nevoile frontului și reziliența unei societăți civile care a plătit deja un preț uriaș.

