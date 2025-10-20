„Ca într-un film apocaliptic”. Câmpurile din jurul Pokrovskului sunt acoperite cu fibră optică de la dronele FPV

Un peisaj care amintește de scenariile post-apocaliptice descrise în cinematografie se conturează în jurul orașului Pokrovsk, în estul Ucrainei. Pe direcția acestui front activ, forțele ucrainene și ruse își dispută zilnic terenul cu ajutorul tehnologiilor moderne, în special al dronelor de atac ghidate prin fibră optică.

Imagini recente publicate de operatorii unității ucrainene „Hostri Kartuzi” arată câmpuri întregi traversate de fire subțiri, strălucitoare, ce se întind până la orizont. Este vorba despre cabluri de fibră optică, rămase pe sol după utilizarea intensă a dronelor cu ghidare precisă, o armă devenită esențială în confruntările de uzură care definesc acest sector al frontului.

Об интесивности применения fpv-дронов на оптоволокне. Земля на Южно-Донецком направлении устлана паутиной из оптоволоконных нитей. pic.twitter.com/fULcSzHeg1 — Дмитрий Ржевский (@q337700) October 13, 2025

„E o imagine care amintește de un film despre sfârșitul lumii. Cabluri peste tot, pe drumuri și câmpuri. Pe alocuri, rămășițe de vehicule arse – unele militare, altele civile – în mijlocul unei pustietăți care pare abandonată”, notează militarii care au surprins imaginile.

Folosirea dronelor FPV, conectate prin fibră optică, permite un control mai sigur și mai precis în condiții de bruiaj electronic – o caracteristică tot mai frecventă în zonele intens disputate. Ambele tabere par să fi adoptat această tehnologie pe scară largă, transformând terenul într-un spațiu nu doar minat, ci și „cablat”.

Під Покровськом зараз іде найактивніша дронова війна з усіх, що ми бачили. Одночасно над головою кружляє декілька "бортів". ФПВішки на оптоволокні роблять засідки в найнеочікуваніших місцях. Вони можуть залетіти та зробити ураження в будь-яку закриту позицію. Поля повністю… pic.twitter.com/xhvivZ7iT4 — Гострі Картузи 🇺🇦 Peaky Blinders (@GostriKartuzy) August 10, 2025

La Dobropillia, urmele unui eșec rusesc: pierderi grele și imagini greu de privit

La sud de Pokrovsk, în direcția Dobropillia, prețul confruntărilor devine și mai clar. Potrivit informațiilor din teren, trupele de asalt ale Federației Ruse au înregistrat pierderi semnificative în încercările repetate de a rupe apărarea ucraineană. Câmpurile din zonă sunt marcate de urme evidente ale luptelor: vehicule distruse, poziții abandonate în grabă și, în mod tragic, numeroase cadavre ale soldaților ruși, rămase necolectate.

❗️Новий механізований штурм зупинили на Покровському напрямку! У відбитті брали участь Невстановлений підрозділ ЦСО А, ГВ БАС Фенікс, Крила Омега, група Радість та РПТКР 93-ї ОМБр. Спільними зусиллями та з допомогою ваших дронів знищили 17 одиниць ворожої техніки🔫 Ситуація на… pic.twitter.com/wfUQUAQImA — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 14, 2025

Imagini greu de privit arată cum trupurile neînsuflețite ale militarilor sunt, în unele cazuri, lăsate la voia întâmplării, unele dintre ele fiind deja afectate de animalele rătăcite prin zonă. Este o consecință directă a lipsei de control pe teren și a imposibilității de a efectua evacuări sub foc constant.

Contrastul dintre nivelul ridicat de tehnologie folosit – drone de ultimă generație, ghidare prin fibră optică, supraveghere avansată – și realitatea brută a câmpurilor de luptă din Donbas devine tot mai evident. Deși conflictul este adesea descris în termeni de poziționare strategică sau pierderi teritoriale, imaginile din jurul Pokrovskului și Dobropilliei ilustrează latura mai puțin vizibilă: epuizarea, distrugerea sistematică și umanitatea suspendată.

Este un război în care fiecare metru pătrat de teren este contestat cu prețul vieții și în care cablurile întinse pe pământ sunt doar prelungirea unei confruntări fără pauză.

