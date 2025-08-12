Kremlinul încearcă să inflameze tensiunile dintre Kiev și Varșovia, avertizează prim-ministrul polonez

Donald Tusk și Volodimir Zelenski Foto: Facebook/Donald Tusk

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Rusia desfășoară o campanie concertată pentru a tensiona relațiile dintre Ucraina și Polonia, într-un moment în care, susține el, conflictul din Ucraina se apropie de deznodământ.

„Pe măsură ce războiul din Ucraina se apropie de final, Rusia face tot ce îi stă în putință pentru a provoca o ruptură între Kiev și Varșovia. Gesticulațiile antipatice din partea ucrainenilor și creșterea retoricii antiucrainene în Polonia fac parte dintr-un scenariu orchestrat de Putin, agenți străini și, din păcate, și de idioți locali. Întotdeauna aceiași”, a declarat Tusk într-o intervenție publică tranșantă.

Afirmațiile vin într-un context deja tensionat în Polonia, unde partide politice cu discurs naționalist au speculat incidente izolate pentru a cere politici mai restrictive față de vecinii din est.

Krzysztof Bosak, deputat și membru al formațiunii radicale Confederația Libertății și Independenței, a cerut recent impunerea unui regim de vize pentru cetățenii ucraineni. Declarația a fost făcută după ce presa a relatat cazul unui bărbat ucrainean de 36 de ani suspectat că ar fi deteriorat infrastructura locală.

Centrul Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării a reacționat prompt, catalogând poziția lui Bosak drept una personală, care nu reflectă linia oficială a statului polonez. De asemenea, instituția a subliniat că regimul de călătorii fără viză între Ucraina și UE este o decizie comună europeană și nu poate fi revizuită unilateral de un stat membru.

