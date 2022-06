Compania turcă Baykar oferă gratuit armatei ucrainene o dronă Bayraktar TB2, pentru care Lituania a strâns 5 milioane de euro din bani publici, a transmis compania turcă joi, 2 iunie, pe Twitter.

Decizia a fost anunţată şi de ministrul lituanian al Apărării, Arvidas Anushauskas, pe contul său de Twitter.

”Este de necrezut, dar Turcia tocmai a fost de acord doneze Bayraktar-ul pentru care Lituania a strâns bani. Este uimitor! Cu banii adunaţi vom cumpăra muniţia necesară pentru Bayraktar, iar restul de bani va merge în sprijinul Ucrainei. Mulţumim, Türkiye!”, a scris Anushauskas, pe Twitter.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦