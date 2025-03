Noua rachetă a ucrainenilor, capabilă să lovească Moscova, a trecut testele de luptă. Ar fi lovit rafinăria din Krasnodar

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa a testat cu succes în condiții de luptă noua rachetă Long Neptune, de fabricație internă, care are o rază de 1.000 de kilometri. Acesta a subliniat că noul sistem de rachete face Moscova o țintă posibilă, oferind astfel Ucrainei un instrument eficient de apărare în fața amenințării din partea regimului Putin, relatează Daily Mail.

„Long Neptune a fost testată și utilizată cu succes în condiții de luptă”, a declarat Zelenski. „Este o rachetă ucraineană, un atac precis. Raza sa este de 1.000 de kilometri. Mulțumim dezvoltatorilor, producătorilor și militarilor noștri. Continuăm să lucrăm pentru a garanta securitatea Ucrainei.”

Probably a video of a test of Ukraine's new Long Neptune rocket, — osintery.

On March 14, an attack was carried out on a refinery in Tuapse, Krasnodar Territory. Initially, it was assumed that it was carried out by a drone, but doubts are now being raised about this version.… pic.twitter.com/KWcGFQfQwt