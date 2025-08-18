Racheta de croazieră ucraineană „Flamingo”, mai puternică decât Tomahawk, a intrat în producție de serie

Luni, 18 August 2025, ora 18:52
Racheta de croazieră ucraineană „Flamingo”, mai puternică decât Tomahawk, a intrat în producție de serie
Racheta ucraineană de croazieră Flamingo/FOTO:X@Bricktop_NAFO

În plin efort de rezistență militară împotriva Rusiei, Ucraina a trecut la producția de serie a uneia dintre cele mai ambițioase arme dezvoltate pe plan intern: racheta de croazieră „Flamingo”, cu o rază de acțiune estimată la 3.000 de kilometri.

Informația a fost făcută publică pe 17 august de fotojurnalistul Associated Press, Efrem Lukațki, care a avut acces într-un atelier secret al companiei ucrainene de apărare Fire Point. Într-o postare pe rețelele sociale, Lukațki a prezentat imagini cu racheta gata de livrare, fără a menționa detalii legate de cantități sau termene.

În mod oficial, Ministerul Apărării de la Kiev nu a confirmat intrarea în producție a rachetei „Flamingo”, iar specificațiile tehnice rămân clasificate. Cu toate acestea, apariția imaginilor a fost suficientă pentru ca analiștii militari să înceapă identificarea prototipului. Potrivit publicației de specialitate Defense Express, este posibil ca „Flamingo” să fie, de fapt, versiunea ucraineană a rachetei FP-5, proiectată de compania Milanion Group, cu sediul în Emiratele Arabe Unite.

Acest model a fost prezentat pentru prima dată în februarie 2025, la expoziția internațională IDEX, iar similitudinile cu racheta ucraineană nu sunt puține: ambele au aripi fixe drepte, motor montat deasupra fuzelajului, și o capacitate declarată de zbor de până la 3.000 de kilometri — echivalentul unei distanțe de la Harkov până la Moscova, și înapoi.

Ce se știe despre racheta FP-5

Potrivit datelor disponibile public, FP-5 are o autonomie de 4 ore în aer, folosește navigație prin satelit cu protecție anti-jamming, dezvoltă viteze de până la 950 km/h, și transportă o încărcătură utilă de o tonă. Prin comparație, faimoasa rachetă americană Tomahawk poartă un focos de circa 450 de kilograme.

Analiștii militari ucraineni atrag atenția că rachete cu asemenea performanțe sunt rare la nivel global și ar putea schimba fundamental raportul de forțe pe front, în special dacă vor fi folosite pentru ținte de adâncime pe teritoriul rus.

Rămâne însă neclar câte unități sunt deja produse și dacă Ucraina a folosit vreuna în luptă. Compania Milanion afirma anterior că poate produce până la 50 de rachete pe lună, însă nu este clar dacă această capacitate se reflectă în parteneriatul cu industria de apărare ucraineană.

Un efort constant de înarmare cu resurse proprii

Într-un discurs din noiembrie 2024, președintele Volodimir Zelenski anunța că Ucraina produsese deja 100 de rachete de diferite tipuri. La câteva luni distanță, în aprilie 2025, același Zelenski declara că peste 40% din armamentul folosit pe front este fabricat în Ucraina, iar în cazul dronelor, procentul depășește 95%.

Luna trecută, presa locală a relatat că racheta balistică cu rază scurtă Sapsan, o altă producție autohtonă, a trecut cu succes testele de luptă și ar fi deja în proces de fabricare în serie.

De asemenea, Ucraina a început producția în masă a sistemului hibrid rachetă-dronă Palianiția, prezentat oficial în decembrie anul trecut, precum și modernizarea și adaptarea faimoasei rachete anti-navă Neptun, cu capabilități extinse pentru atacuri la sol.

O soluție strategică în lipsa livrărilor occidentale

Accelerarea producției interne de rachete vine pe fondul întârzierilor constante în livrările de armament occidental. Deși sprijinul european și american continuă, amploarea ofensivei ruse a forțat Kievul să-și regândească complet strategia de apărare, punând accentul pe independența industrial-militară.

Racheta „Flamingo” – fie că este o creație 100% ucraineană, fie un proiect licențiat – pare să fie parte a acestui efort.

Momentan, autoritățile de la Kiev păstrează discreția, însă faptul că un fotograf acreditat internațional a avut acces într-un atelier de producție nu este întâmplător. Mai degrabă, este un semnal indirect că Ucraina dorește să transmită Moscovei – și aliaților occidentali – că mijloacele de descurajare nu mai depind exclusiv de bunăvoința partenerilor externi.

