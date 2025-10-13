Președintele Zelenski dezvăluie ce va lovi cu rachetele Tomahawk dacă le va primi de la SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat, într-un interviu pentru Fox News și în convorbiri recente cu președintele SUA, Donald Trump, că eventualele rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk, dacă vor ajunge în dotarea Ucrainei, vor fi folosite strict împotriva țintelor militare din Federația Rusă. Declarațiile vin într-un moment în care Kievul solicită sisteme de apărare antiaeriană moderne și mijloace capabile să lovească adânc, în infrastructura militară adversă, pentru a slăbi capacitatea Rusiei de a continua războiul.

„Rușii vând resurse energetice, obțin bani și îi investesc în scopuri militare. Cel mai important este de a le slăbi capacitățile de a continua războiul. Există două căi: presiunea diplomatică sau acțiunile pe câmpul de luptă. Dar scopul este reducerea potențialului lor — și vorbim doar despre obiective militare. Noi nu am lovit civili. Asta ne diferențiază de Rusia”, a spus Zelenski.

Nevoia de apărare aeriană și de rachete cu rază lungă

În interviu, Zelenski a explicat de ce Ucraina insistă nu doar pe sisteme antiaeriene puternice, ci și pe arme cu rază lungă de acțiune, precum „Tomahawk”. Situația de pe front rămâne dificilă, a spus el, mai ales în contextul sprijinului pe care Rusia îl primește — potrivit președintelui — de la Iran și Coreea de Nord.

„Suntem o țară puternică, dar nu suficient de mare ca, singuri, să se opună concomitent Rusiei, Iranului și Coreei de Nord. Avem nevoie de o apărare antiaeriană reală și de arme cu rază lungă — «Tomahawk»-uri și altele — pentru a arăta lui Putin că America ne susține și ne salvează”, a afirmat Zelenski.

El a mulțumit partenerilor pentru sprijin, dar a subliniat că sistemele actuale de protecție nu sunt suficiente pentru a respinge valuri masive de atacuri cu drone și rachete pe care Rusia le produce sau primește cu sprijin extern.

Finanțarea războiului și importanța sancțiunilor

Zelenski a estimat că Rusia direcționează aproximativ 350 de miliarde de dolari pentru finanțarea războiului și a industriei sale de apărare. În opinia sa, un astfel de buget permite Moscovei să producă drone, rachete costisitoare și muniție de artilerie, precum și să încheie contracte cu Coreea de Nord pentru a-și suplimenta capacitățile militare.

Pentru Kiev, instrumentul esențial rămâne presiunea economică: sancțiunile care să limiteze finanțarea complexului militar-industrial rus și să închidă canalele de cooperare internațională. „A porni un Al Treilea Război Mondial nuclear ar fi o nebunie. Dar există lucruri dureroase pentru agresor — sancțiunile. Dacă SUA impun toate restricțiile posibile, mai ales în energie și sectorul bancar, asta va avea un efect real”, a spus Zelenski.

El a atras atenția și asupra faptului că Moscova ocolește unele sancțiuni prin relații cu state din Global South; din acest motiv, a spus președintele, este crucială înlăturarea tuturor scăpărilor și intensificarea presiunii internaționale.

Convorbiri cu Trump și detalii despre „Tomahawk”

Convorbirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de duminică a fost cea de-a doua în decurs de două zile și a durat circa 40 de minute. Potrivit unor surse citate de Axios, discuțiile au vizat parametrii vânzării rachetelor Tomahawk către state NATO care ar urma să le transfere apoi Ucrainei, numărul necesar de rachete și modul în care acestea ar urma să fie utilizate.

Sursele au indicat că în apel a fost prezent și secretarul de stat Marco Rubio, alături de alți oficiali, iar subiectele au inclus și starea livrărilor de armament către Ucraina, pregătirea energetică pentru iarnă și arhitectura apărării antiaeriene — în special sistemele Patriot.

Zelenski a repetat ideea că țintele vor fi strict militare, ceea ce are un sens strategic și juridic: folosirea armelor cu rază lungă pentru a lovi infrastructura militară în profunzime — depozite de muniții, noduri logistice, platforme de lansare — poate reduce capacitatea Rusiei de a susține operațiuni ofensive. În același timp, această clarificare urmărește să liniștească statele furnizoare cu privire la riscul escaladării și la respectarea dreptului internațional umanitar.

