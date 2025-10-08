Ucraina rămâne fără orice ajutor militar direct din Cehia dacă miliardarul Andrej Babis va forma guvernul. "Nu le vom da nicio coroană"

Andrej Babis, liderul mișcării populiste ANO și câștigător al alegerilor legislative din Cehia, a anunțat miercuri, 8 octombrie, că, dacă va reuși să formeze un guvern, va pune capăt oricărei forme de ajutor militar direct acordat Ucrainei, rupând cu politica de sprijinire a Kievului promovată de actualul executiv de centru-dreapta, relatează EFE.

'Nu vom da Ucrainei nicio coroană (moneda cehă) din bugetul nostru pentru arme', a declarat omul de afaceri și fost prim-ministru, care a promis deja această măsură în campania electorală.

Babis a indicat că UE acordă deja Ucrainei ajutor militar, umanitar și economic din bugetul comunitar, la care Republica Cehă contribuie cu aproximativ 2,4 miliarde de euro, și nu consideră necesară creșterea acestui sprijin cu ajutoare directe.

El a mai spus că va revoca inițiativa cehă privind muniția, prin care Praga a achiziționat excedente de proiectile de calibru mare de la țări din afara Uniunii Europene, precum și finanțare pentru a le trimite armatei ucrainene.

Astfel, Babis sugerează că are de gând să ignore recomandarea președintelui ceh, Petr Pavel, care l-a îndemnat să mențină respectiva inițiativă, pe care magnatul o consideră puțin transparentă, deși a fost apreciată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul recentei sale vizite la Praga cu ocazia celui de-al II-lea summit dedicat apărării, sub egida Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS).

'Nu știm ce este, știm doar că entități private câștigă zeci de miliarde (de coroane cehe) pe seama ucrainenilor', a afirmat Babis, care a spus că inițiativa 'a fost bună, cu siguranță', dar a criticat lipsa de transparență a acesteia.

Liderul ANO a pledat pentru ca NATO să coordoneze în mod transparent un program care să faciliteze achizițiile comune și sarcinile de mentenanță pentru o reducere a costurilor.

