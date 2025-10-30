Cămilă, salvată de militarii ucraineni după ce a fost găsită rătăcind lângă pozițiile rusești de pe front

O cămilă cu două cocoașe a fost salvată de armata ucraineană după ce a fost descoperită rătăcind în apropierea pozițiilor rusești de pe linia frontului.

Clipul video a devenit viral pe TikTok și arată animalul legat de o camionetă.

În imagini, mai mulți militari ucraineni apar lângă un transportor blindat M-113 avariat, încercând să-l repare. Dinspre linia frontului sosește un pick-up alb cu câțiva militari, iar în spatele mașinii, legată cu o frânghie, merge o cămilă cu două cocoașe — o prezență complet neașteptată pe câmpurile estului Ucrainei.

Unitatea care a postat filmarea a explicat că animalul a fost găsit lângă o poziție rusească eliberată în urma unui atac ucrainean. Cămila, spun militarii, ar fi fost abandonată de forțele ruse și se rătăcise în zonă, confuză.

🐫 A rare sight on the Ukrainian front—soldiers rescuing a camel, likely taken from Russian forces that once used it for transport. pic.twitter.com/t4mLHnHXqM — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) October 28, 2025

Animalul ar fi fost folosit de soldații lui Putin pentru a transporta muniție și provizii către pozițiile înaintate, în condițiile în care armata rusă se confruntă cu o lipsă acută de vehicule de transport.

Înregistrarea cu animalul legat de camionul ucrainenilor a stârnit un val de reacții online – de la ironii la mesaje de compasiune. „Nici ea nu a ales războiul”, a scris un utilizator sub filmare.

Animalele, noul „ajutor logistic” al armatei ruse

Nu este prima dată când forțele Kremlinului apelează la animale de povară pentru a suplini pierderile de echipamente. În februarie, Kyiv Post scria că Rusia a început să folosească măgari și cai pentru transportul muniției în zonele greu accesibile, după ce o parte din tehnica militară a fost distrusă de dronele și minele ucrainene.

Practica a fost ulterior justificată de oficiali de la Moscova.

„Dacă metode precum folosirea măgarilor, a cailor sau a altor animale sunt necesare pentru a duce muniția pe front, este ceva normal în condiții de război”, a declarat generalul-locotenent Viktor Sobolev, membru al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat.

Cămila din Asia Centrală, prizonieră pe frontul ucrainean

Cămila cu două cocoașe – sau cămila bactriană, cum este cunoscută științific – este un animal domesticit din deșerturile Asiei Centrale, folosit de secole pentru transportul de mărfuri grele. Blana ei deasă o protejează atât de arșița verii, cât și de frigul aspru al iernii. În teorie, un astfel de animal ar putea supraviețui fără probleme în condițiile dure ale iernii ucrainene, dar imaginea unei cămile pășind printre tancuri avariate și tranșee înghețate rămâne una dintre cele mai bizare scene ale războiului.

