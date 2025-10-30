Cămilă, salvată de militarii ucraineni după ce a fost găsită rătăcind lângă pozițiile rusești de pe front

Autor: Veronica Andrei
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 19:20
462 citiri
Cămilă, salvată de militarii ucraineni după ce a fost găsită rătăcind lângă pozițiile rusești de pe front
Camila capturată de soldații ucraineni/FOTO:X@PatrickCmtl

O cămilă cu două cocoașe a fost salvată de armata ucraineană după ce a fost descoperită rătăcind în apropierea pozițiilor rusești de pe linia frontului.

Clipul video a devenit viral pe TikTok și arată animalul legat de o camionetă.

În imagini, mai mulți militari ucraineni apar lângă un transportor blindat M-113 avariat, încercând să-l repare. Dinspre linia frontului sosește un pick-up alb cu câțiva militari, iar în spatele mașinii, legată cu o frânghie, merge o cămilă cu două cocoașe — o prezență complet neașteptată pe câmpurile estului Ucrainei.

Unitatea care a postat filmarea a explicat că animalul a fost găsit lângă o poziție rusească eliberată în urma unui atac ucrainean. Cămila, spun militarii, ar fi fost abandonată de forțele ruse și se rătăcise în zonă, confuză.

Animalul ar fi fost folosit de soldații lui Putin pentru a transporta muniție și provizii către pozițiile înaintate, în condițiile în care armata rusă se confruntă cu o lipsă acută de vehicule de transport.

Înregistrarea cu animalul legat de camionul ucrainenilor a stârnit un val de reacții online – de la ironii la mesaje de compasiune. „Nici ea nu a ales războiul”, a scris un utilizator sub filmare.

Animalele, noul „ajutor logistic” al armatei ruse

Nu este prima dată când forțele Kremlinului apelează la animale de povară pentru a suplini pierderile de echipamente. În februarie, Kyiv Post scria că Rusia a început să folosească măgari și cai pentru transportul muniției în zonele greu accesibile, după ce o parte din tehnica militară a fost distrusă de dronele și minele ucrainene.

Practica a fost ulterior justificată de oficiali de la Moscova.

„Dacă metode precum folosirea măgarilor, a cailor sau a altor animale sunt necesare pentru a duce muniția pe front, este ceva normal în condiții de război”, a declarat generalul-locotenent Viktor Sobolev, membru al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat.

Cămila din Asia Centrală, prizonieră pe frontul ucrainean

Cămila cu două cocoașe – sau cămila bactriană, cum este cunoscută științific – este un animal domesticit din deșerturile Asiei Centrale, folosit de secole pentru transportul de mărfuri grele. Blana ei deasă o protejează atât de arșița verii, cât și de frigul aspru al iernii. În teorie, un astfel de animal ar putea supraviețui fără probleme în condițiile dure ale iernii ucrainene, dar imaginea unei cămile pășind printre tancuri avariate și tranșee înghețate rămâne una dintre cele mai bizare scene ale războiului.

Ce știm despre „încercuirea” orașului Pokrovsk din estul Ucrainei
Ce știm despre „încercuirea” orașului Pokrovsk din estul Ucrainei
Forțele ruse par să fi pătruns mai adânc în orașul Pokrovsk, în regiunea Donețk, amenințând nu doar cucerirea localității, ci și încercuirea completă a zonei, potrivit analizelor...
Rachete, drone și pene de curent. Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei pune forțele aeriene poloneze în alertă maximă VIDEO
Rachete, drone și pene de curent. Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei pune forțele aeriene poloneze în alertă maximă VIDEO
Rusia a lansat în zorii zilei de joi, 30 octombrie, unul dintre cele mai ample atacuri din ultimele luni asupra Ucrainei. Ținta – infrastructura energetică și civilă. Loviturile au venit în...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #captura, #camila, #front , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima
Digi24.ro
Schimbare de ton la Kremlin: Lansarile Poseidon si Burevestnik nu au fost "teste nucleare"
Adevarul.ro
Putin pierde cel mai bizar razboi din ultimii 150 de ani. Focul s-a intors in Rusia
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. America rămâne fără monede de un cent. Decizia lui Trump de a opri producția la începutul acestui an începe să aibă efecte grave pentru bănci și comercianți
  2. Cămilă, salvată de militarii ucraineni după ce a fost găsită rătăcind lângă pozițiile rusești de pe front
  3. Masacru la o maternitate din Sudan. Peste 460 de persoane, ucise de o miliție rebelă. OMS cere un armistițiu
  4. Doi medici din București, acuzați de ucidere din culpă după ce le-a murit un pacient, au fost plasați sub control judiciar
  5. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul doctoriței Ștefania Szabo. Primele rezultate ale necropsiei
  6. Ce spune avocata lui Horaţiu Potra despre implicarea Rusiei în blocarea extrădării mercenarului. "Confirm cu toată sinceritatea"
  7. Ce știm despre „încercuirea” orașului Pokrovsk din estul Ucrainei
  8. Diana Buzoianu sărbătorește două progrese în Capitală: ”O zi bună pentru Bucureșteni. O zi bună pentru România și protecția mediului!”
  9. Călin Georgescu, încă 60 de zile sub control judiciar
  10. Ce aduce familia împreună? Krina are răspunsul

Ultimele emisiuni

Acum 25 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...