De ce Ucraina pare să câștige, chiar dacă Donbasul încă arde. O analiză dincolo de frontul vizibil

La mai bine de doi ani și jumătate de la începutul invaziei ruse, majoritatea analiștilor occidentali continuă să interpreteze conflictul prin grilele clasice ale războiului convențional – cucerirea de teritorii, capacitatea de mobilizare, raportul de forțe. Însă războiul pe care Ucraina îl poartă astăzi este, în esență, unul de uzură strategică și dezorganizare internă a mașinăriei de război ruse. Iar din această perspectivă, Kievul pare să aibă inițiativa, susține, în Kyiv Post, Scott Harper, antreprenor american, voluntar în Ucraina și director executiv al organizației pro-ucrainene Defense of Liberty Foundation.

Chiar dacă Rusia avansează încă în Donbas sau amenință orașe precum Pokrovsk, aceste mișcări tactice nu mai sunt un indicator fidel al echilibrului de forțe real. Ucraina a trecut la o nouă fază a războiului, una care nu vizează doar apărarea teritoriului, ci lovirea sistematică a infrastructurii logistice, economice și militare a Federației Ruse, dincolo de linia frontului.

Strategia care slăbește Rusia din interior

În ultimele luni, Ucraina a reușit să aplice o strategie pe care, spun surse militare, o pregătea încă de la începutul invaziei, dar care fusese temporar blocată de restricțiile impuse de partenerii occidentali, în special Statele Unite. Odată cu ridicarea parțială a acestor limitări – o mișcare semnificativă a administrației Trump – Ucraina a început să lovească sistematic rafinăriile, nodurile feroviare, centrele logistice, depozitele de armament și instalațiile industriale din adâncul teritoriului rus.

Aceste atacuri, susținute atât de capacitățile proprii de producție (dronuri, rachete, bombe ghidate), cât și de un flux mai liber de echipamente occidentale, produc deja efecte vizibile: raționalizări de carburant, penurii logistice pe front, pierderi în rândul comenzii militare ruse și o inflație care erodează tot mai puternic economia rusă.

Ucraina produce mai mult, mai repede și mai eficient

Un aspect esențial, adesea trecut cu vederea, este capacitatea Ucrainei de a-și spori propriul sector de apărare. Potrivit datelor recente, Kievul produce acum peste 50% din armamentul pe care îl folosește în luptă – un prag simbolic, dar și strategic. În paralel, europenii accelerează investițiile în industria de apărare ucraineană și încep să finanțeze producția locală de armament, ceea ce ar putea transforma Ucraina într-un centru regional de securitate.

În contrast, Rusia rămâne prizonieră propriei ineficiențe sistemice și corupției cronice, în ciuda bugetelor uriașe alocate industriei de apărare. Inovația este prezentă, dar rareori ajunge în linia întâi. Comandanții militari sunt tot mai izolați de serviciile de informații, iar tensiunile interne din aparatul de stat devin vizibile – inclusiv prin epurările din rândul generalilor și prin mesajele tot mai defensive ale Kremlinului, susține Scott Harper.

Crimeea, simbolul unei schimbări de etapă

Un punct-cheie al noii strategii este izolarea militară și logistică a Crimeei. Loviturile repetate asupra infrastructurii care leagă peninsula de continent, inclusiv podul Kerci și nodurile feroviare din sudul Rusiei, transformă Crimeea din bastion strategic într-o capcană logistică. În spatele acestei mișcări nu se află doar o dorință simbolică, ci o strategie de strangulare a capacității ruse de a menține un front sudic coerent.

Aceste acțiuni pun presiune nu doar pe trupele de ocupație, ci și pe moralul populației ruse. Cu o propagandă internă tot mai greu de susținut, cu pierderi umane tot mai mari și cu o economie aflată sub stres continuu, regimul Putin pare să fi intrat într-o fază de defensivă strategică mascată.

O victorie diferită, dar poate mai relevantă

Ucraina nu câștigă neapărat în sensul clasic al termenului – nu recucerește zeci de kilometri pătrați în fiecare săptămână. Dar ceea ce face este poate mai important: degradează constant capacitatea Rusiei de a duce războiul. În același timp, își consolidează propriul potențial militar, intern și extern. Este un proces lent, dar ireversibil.

Victoria nu va fi un moment de glorie pe ruinele Moscovei, ci o erodare controlată a unui sistem autoritar și militarizat, forțat să se retragă nu doar din Ucraina, ci și din logica imperială a ultimilor 20 de ani.

Până atunci, războiul continuă – cu costuri uriașe, incertitudini și momente de disperare. Dar fiecare rafinărie în flăcări în interiorul Rusiei, fiecare tren blocat în drum spre front, fiecare atac de precizie ucrainean asupra unui obiectiv militar rusesc este o cărămidă în fundația unei victorii care nu mai pare imposibilă, crede Scott Harper.

