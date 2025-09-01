Donald Trump poate deveni un pacificator sau o marionetă care reînvie ambițiile imperiale ale Rusiei – The Guardian

Elaborarea unui „pact de pace” echitabil pentru Ucraina pare, în continuare, un vis îndepărtat. Deși ultimele săptămâni au fost marcate de o activitate diplomatică intensă, care s-a prezentat ca un pas important în procesul de negociere între Rusia și Ucraina, realitatea pe teren rămâne aceeași pentru ucraineni: orașele continuă să fie bombardate, casele sunt distruse, iar oamenii mor. În acest context, Vladimir Putin pare să fie mai mult decât satisfăcut de atenția pe care o primește din partea președintelui american, Donald Trump.

Acesta din urmă, care s-a autoproclamat mediator în conflictul ruso-ucrainean, pare să fi epuizat deja toate opțiunile din repertoriul său de declarații controversate. Într-o zi, Trump se lăuda că „doar el poate încheia războiul”, iar în următoarea, sugerează că negocierile de pace trebuie să rămână în mâinile celor două părți implicate. Uneori, își exprimă „respectul” față de Putin, iar alteori îl critică pentru comportamentul său „total nebunesc”. Luna aceasta, Trump a fluctuat între a trimite trupe americane în Ucraina și a renunța la această opțiune, iar acum, potrivit unor surse, ar lua în considerare implicarea unor companii private de securitate din SUA, scrie în The Guardian, Olga Chizh, profesor la Universitatea din Toronto.

„Politica improvizației nu este o strategie”

Pentru observatorii din Kiev, Moscova sau Washington, incoerența politicii externe a lui Trump este stupefiantă. „Politica improvizației nu este o strategie”, spune Chizh. „Iar în contextul unui război în care viețile oamenilor depind de angajamentele clare ale SUA, imprevizibilitatea nu reprezintă o forță, ci o abdicare de la responsabilitate.”

Și totuși, ce face, de fapt, Trump? Poate a realizat în sfârșit că Putin nu este interesat de un acord care să nu răspundă ambițiilor sale expansioniste, sau este pur și simplu un alt capitol dintr-o piesă deja cunoscută – dorința de a atrage atenția mass-media, întâi prin imagine, apoi prin strategie? În orice caz, ceea ce rămâne clar este faptul că adevăratele costuri ale acestei „diplomații a știrilor” vor fi plătite nu în Washington, ci pe străzile din Kiev.

Chizh sugerează că, după un lung proces de înțelegere, Trump a ajuns să conștientizeze că Putin l-a „jucat”. Aceasta se reflectă în sancțiunile și măsurile comerciale pe care le propune constant împotriva Rusiei, chiar dacă, de multe ori, Trump a fost dispus să ierte și să treacă peste vechile conflicte, în speranța că Putin „va face totul diferit” de această dată.

Între timp, Ucraina pare să fi găsit un mod indirect de a primi armele americane, dar, evident, cu un preț ridicat. Mulțumită finanțării europene, Kievul continuă să achiziționeze armament din Statele Unite, în timp ce își dezvoltă propriul sector de producție de echipamente militare. Deși soluția nu este ideală, ea permite menținerea status quo-ului: Ucraina rezistă, Trump își adună meritele pentru profitul adus industriei de apărare americane, iar Europa își protejează frontierele de o Rusie agresivă.

În acest context, războiul continuă: Rusia avansează, dar nu poate înfrânge Ucraina. Iar fără un lider american cu o direcție clară, conflictul va dura atâta timp cât Putin va putea să își trimită trupele în linia întâi.

Putin câștigă de pe urma haosului

„În timp ce Ucraina luptă pentru supraviețuire, Putin joacă un joc diferit. El este un câștigător neașteptat al acestui haos. Deși nu a obținut niciun avantaj semnificativ la masa negocierilor, se bazează pe instrumentele pe care le-a perfecționat de-a lungul decadelor – încurcarea, manipularea și oboseala adversarilor”, subliniază Chizh.

Pe de altă parte, spre deosebire de liderii democrați, Putin nu se confruntă cu niciun fel de constrângeri – doar cu un cerc intern de elite militare și conservatoare, care împărtășesc o viziune imperialistă. Pentru aceștia, Ucraina nu reprezintă doar un teritoriu de negociat, ci cheia pentru restaurarea măreției pierdute a Rusiei.

În timp ce publicul american tânjește după soluții rapide, Putin știe că lunga durată a negocierilor și mesajele complicate îl pot obosi și dezorienta. Iar această oboseală devine un aliat important al său. Săptămânile sau chiar lunile de amânare, apelurile telefonice fără rezultat sau vizitele care nu duc la nimic nu sunt eșecuri diplomatice, ci o parte a strategiei. Când războiul va dispărea din primele pagini ale ziarelor, Putin va încerca să încheie o înțelegere în umbră: ridicarea sancțiunilor și înghețarea ajutoarelor pentru Ucraina. Pentru el, fiecare oră de confuzie este o investiție strategică.

Cel mai mare perdant ar putea fi chiar Trump

În acest scenariu, cel mai mare perdant, în afară de Ucraina, ar putea fi însăși Trump. Chiar dacă retorica sa publică îl plasează în centrul atenției, există riscul ca el să rămână doar cu o nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace, deși ar putea obține mult mai mult: printr-o politică coerentă și clară de încheiere a războiului, Trump ar putea să devină un erou al lumii occidentale, similar cu „momentul Reagan”.

Chizh este de părere că Trump a înțeles un lucru esențial: Joe Biden a fost mult prea precaut și, din cauza acestei atitudini, nu a reușit să se impună drept „jucătorul decisiv” în acest conflict. Spre deosebire de Biden, Trump ar putea să joace un rol activ. Chiar dacă relația sa cu Putin este una ambiguă, liderul rus respectă în continuare puterea militară a SUA. Acesta ar putea implementa presiuni din mai multe direcții: sancțiuni economice, susținere militară extinsă și chiar o strategie aeriană agresivă.

„Ca orice dictator, Putin poate fi forțat să facă concesii. Biden nu a avut curajul să apese pe acest buton, însă Trump, prin natura sa imprevizibilă, ar putea să-l pună pe Putin în fața unui ultimatum, încheind războiul și câștigând astfel titlul de erou neașteptat. Dacă, însă, îi permite Moscovei să dicteze termenii, istoria îl va reține ca pe un președinte care a ajutat Rusia să își refacă ambițiile imperiale, în timp ce SUA își pierdea influența globală", concluzionează Chizh în The Guardian.

