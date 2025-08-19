Trump merită laude pentru încercarea de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar abordarea sa s-ar putea să nu funcționeze ANALIZĂ

Ziua de luni, 18 august, a fost, fără îndoială, una dintre cele mai promițătoare pentru Ucraina din ultimele luni. Vizita președintelui Volodimir Zelenski la Casa Albă nu s-a soldat cu tensiuni vizibile, iar Donald Trump s-a prezentat într-o postură atipic echilibrată, sugerând că este pregătit să joace un rol central în obținerea păcii. Însă, realitatea războiului – și a geopoliticii – rămâne mai complicată decât fotografia diplomatică de moment, susține CNN.

Summitul de la Washington, convocat pe fondul unei diplomații accelerate, a fost nu doar un gest de solidaritate cu Ucraina, ci și o relansare a prezenței americane în ecuația transatlantică. Liderii europeni prezenți – între care cancelarul german Friedrich Merz și președintele finlandez Alexander Stubb – au avut o poziție comună remarcabilă, în ciuda diferențelor ideologice evidente. S-a încercat, în mod vizibil, să i se ofere președintelui american o justificare emoțională și politică pentru a rămâne implicat în susținerea Ucrainei.

Este imaginea unei Europe care caută un lider la Washington – dar care știe prea bine cât de fragil este sprijinul său.

Diplomația de spectacol și lipsa substanței

Summitul de la Casa Albă a fost, din multe puncte de vedere, o demonstrație de imagine. S-au evitat cu grijă subiectele care ar fi putut genera disensiuni – iar accentul s-a pus pe viitorul imediat: o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin, pregătită de Trump. Liderul american a anunțat pe rețelele sociale că pregătește o întâlnire trilaterală, după o eventuală discuție directă între liderii rus și ucrainean.

Cancelarul Merz a susținut că această întâlnire ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, iar președintele Finlandei a afirmat că, în ultimele zile, „s-a făcut mai mult progres decât în ultimii trei ani și jumătate”.

Pentru moment, optimismul pare justificat. Însă, la fel ca în alte runde de negociere, entuziasmul inițial riscă să se lovească de realități greu de ignorat.

Garanțiile de securitate: între simbol și ambiguitate

O parte importantă a discuțiilor a vizat posibile garanții de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace. Trump a evocat sprijin militar american, dar fără a detalia mecanismele sau condițiile acestuia. Premierul italian Giorgia Meloni a avansat ideea unor garanții inspirate din Articolul 5 al NATO, dar în afara cadrului formal al alianței – o formulă care ar putea fi acceptabilă teoretic, dar greu de pus în practică.

Rămâne întrebarea esențială: ar accepta Rusia o formulă care ar echivala cu o afiliere informală a Ucrainei la NATO, în timp ce întreaga sa strategie de război s-a bazat pe împiedicarea acestui parcurs?

Și, poate mai important: ar fi dispuse țările europene să intervină militar în cazul unei noi agresiuni rusești asupra Ucrainei, în baza acestor „garanții”? Până acum, atât administrația Biden, cât și cea Trump au arătat o prudență constantă în a evita orice implicare directă într-un conflict cu o putere nucleară.

Capcana „schimburilor teritoriale”: o soluție iluzorie

Unul dintre cele mai controversate puncte ale discuțiilor a fost ideea de „land swap” – un termen tehnic ce ascunde, de fapt, o realitate extrem de dureroasă: cedarea unei părți din teritoriul Ucrainei în schimbul păcii.

Potrivit unor surse diplomatice, Putin ar fi cerut formalizarea controlului rusesc asupra unor zone din estul Ucrainei, inclusiv în regiunea Donbas – în timp ce ar oferi, în schimb, alte teritorii ocupate, dar mai puțin strategice. Practic, Ucraina ar fi nevoită să negocieze redefinirea propriei hărți.

Este o formulă riscantă din punct de vedere moral, politic și strategic. Ar presupune ca președintele Zelenski să le explice părinților soldaților ucraineni că fiii lor au murit pentru teritorii ce urmează a fi cedate. Și ar crea, în viitor, noi linii de conflict – așa cum istoria altor „schimburi teritoriale”, din Balcani până în Orientul Mijlociu, a demonstrat.

Trump, între rolul de mediator și tentația autocomplezenței

Președintele american pare sincer în intenția sa de a pune capăt războiului – și merită credit pentru faptul că și-a investit capitalul politic într-o cauză pe care, anterior, a tratat-o cu superficialitate. Dacă, la începutul mandatului, părea dispus să abandoneze Ucraina, acum joacă un rol activ, chiar dacă uneori confuz, în construcția unui posibil cadru de negociere.

În fața jurnaliștilor, Trump a adoptat un ton sobru și aproape prezidențial, evitând izbucnirile cu care și-a obișnuit publicul. A fost, pentru o zi, în tradiția liderilor internaționaliști din istoria recentă a SUA – Eisenhower, Reagan sau George H.W. Bush.

„Cu toții lucrăm pentru același scop – un scop simplu: vrem să oprim moartea și să găsim o soluție”, a spus el.

Totuși, rămân umbre serioase. Trump a fost surprins spunându-i lui Emmanuel Macron că „Putin vrea să facă o înțelegere cu mine” – o afirmație care sugerează o naivitate periculoasă în fața unui lider autoritar care a declanșat un război neprovocat.

A mai existat un moment relevant: Trump a întrerupt discuțiile cu europenii pentru a vorbi, telefonic, cu Putin. Un gest care alimentează suspiciunile și care a determinat, de altfel, prezența în masă a liderilor europeni la Washington.

Între promisiuni contradictorii și riscul prăbușirii

Donald Trump încearcă, în acest moment, să joace simultan mai multe roluri: garant al securității europene, negociator între Kiev și Moscova, apărător al interesului american și lider care vrea să evite un nou conflict. Dar, în lipsa unor detalii concrete, promisiunile sale riscă să se anuleze reciproc.

„Trump vrea să fie totul pentru toată lumea: se întâlnește cu Putin, oferă garanții Ucrainei, laudă liderii europeni. Dar nimic nu este clar, totul sunt promisiuni, și ele se contrazic”, a declarat Michael Kimmage, analist la Wilson Center și autor al unei cărți despre originile războiului din Ucraina.

„Îți vine să te întrebi cât timp va putea menține acest joc.”

Este o întrebare care nu mai este doar politică. Mii de vieți depind, în acest moment, de răspunsul corect.

