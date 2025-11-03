„Fabrica de soldați”. Povestea unui jurnalist ucrainean care s-a înrolat la 40 de ani pentru a-și apăra țara

Autor: Veronica Andrei
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 04:00
317 citiri
„Fabrica de soldați”. Povestea unui jurnalist ucrainean care s-a înrolat la 40 de ani pentru a-și apăra țara
Recruți ucraineni la antrenament/FOTO:X/@SergePanashchuk

Cu puşca în mână şi 49 de zile de instrucţie, jurnalistul ucrainean Serghei Panaşciuk a învăţat ce înseamnă să devii soldat. Şi cum războiul îţi rescrie nu doar corpul, ci şi mintea.

„Îţi imaginezi că ţii pentru prima dată în mâini o armă adevărată, încărcată. În clipa aceea înţelegi că poţi ucide. Tragi prima rafală şi te întrebi: o să pot face faţă reculului? O să-mi ţiuie urechile toată ziua? Dar mai ales – o să pot trăi cu ideea asta?”

Pentru Serghei, începutul a fost un şoc. „Regulile de siguranţă devin religia ta. Nu îndrepţi arma spre un om decât dacă eşti gata să-l omori. Îţi ţii tot timpul gura armelor sub control, mereu în spatele camaradului. Şi când tragi noaptea, flacăra de la ţeavă pare o floare de foc care se deschide cu fiecare glonţ.”

La 40 de ani, Panaşciuk s-a înscris voluntar în Marina Ucraineană. Nu fusese recrutat. Era un civil supraponderal, 105 kilograme, cu o idee vagă despre ce îl aşteaptă. Ceea ce a urmat i-a schimbat viaţa, scrie The Sun.

„Tabăra de instrucţie a durat 49 de zile. Mi-a luat tot – obiceiuri, confort, gânduri. Mi-a ars viaţa veche şi mi-a dat una nouă.”

Telefoanele sunt confiscate din prima zi. Familia primeşte doar numărul unui ofiţer de serviciu, pentru urgenţe. „Eşti rupt de lume, fără reţele, fără distrageri. Poţi suna o dată, de două ori pe săptămână. Atât.”

”Am înţeles că în armată nu rezişti singur”

Seara, după ore istovitoare de exerciţii, bărbaţi între 22 şi 52 de ani stăteau laolaltă. „Fumam, vorbeam. Ne spuneam poveştile. Eram o adunătură de oameni care nu mai aveau nimic de pierdut.”

În acele săptămâni, au învăţat cum să demonteze capcane, cum să acorde primul ajutor, cum să asalteze tranşee şi clădiri. „Trăgeam cu Kalaşnikovul, cu mitraliere, cu puşti de vânătoare. Am aruncat grenade. Ne-am târât pe sub tancuri în mers. Am simţit frica, dar şi adrenalina aia crudă, care te face viu.”

Primul marş de câţiva kilometri, în plin soare, cu 30 de kilograme de echipament, l-a adus aproape de colaps. „Fiecare fibră urla. Dar camarazii m-au ţinut pe picioare. Mi-au turnat apă pe ceafă, m-au încurajat. Acolo am înţeles că în armată nu rezişti singur. Că fraternitatea nu e un cuvânt, e o armă.”

După două săptămâni, corpul i s-a adaptat. „Durerea nu te omoară. Slăbiciunea, da. Atunci am învăţat ce înseamnă caracterul.”

Alarmele aeriene au alt gust în tabără. „În oraş, le ignori. Acolo, ştii că pot fi pentru tine. Odată, eram la duş. Am auzit sirena, am apucat arma, mi-am înfăşurat prosopul şi am fugit aşa.”

Războiul lasă urme adânci în minte. „Îţi marchează fiecare zi, chiar şi după ce se termină. Am văzut războiul din toate unghiurile – ca civil, ca voluntar umanitar, ca jurnalist militar şi, acum, ca soldat.”

Ca civil, spune, te copleşeşte neputinţa. Ca voluntar, încerci să salvezi ce se mai poate: oameni, animale, vieţi pierdute în sate eliberate. Ca jurnalist, vezi speranţa din ochii celor care luptă. Dar ca soldat, găseşti altceva.

„În uniformă, am simţit pentru prima dată că totul are sens. Aici înveţi ce înseamnă cu adevărat fraternitatea. Ştii că cel de lângă tine te va apăra cu viaţa, şi tu pe el. Şi nu există sentiment mai puternic decât acesta.”

Sistemul rusesc începe să se autodistrugă. A început „dosariada” iar oamenii regimului se mănâncă între ei, după aproape patru ani de război
Sistemul rusesc începe să se autodistrugă. A început „dosariada” iar oamenii regimului se mănâncă între ei, după aproape patru ani de război
Rusia aflată în război trece printr-un val fără precedent de arestări politice. Printre cei vizați se numără membri ai clanului fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, numeroși...
Investitorii occidentali pariază pe dronele ucrainene, vedetele războiului. Analiză din Wall Street Journal
Investitorii occidentali pariază pe dronele ucrainene, vedetele războiului. Analiză din Wall Street Journal
Ucraina a devenit un pionier în utilizarea dronelor pe câmpul de luptă, iar acum investitorii occidentali încearcă să profite de această piață în creștere, notează The Wall Street...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #recruti, #antrenament , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: "Nici nu va imaginati ce mesaje am primit"
Adevarul.ro
Un cunoscut istoric condamna aparitia versurilor legionare in Catedrala Neamului: "Nu este o scapare". Reactia Patriarhiei

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Fabrica de soldați”. Povestea unui jurnalist ucrainean care s-a înrolat la 40 de ani pentru a-și apăra țara
  2. Crește numărul cazurilor de sifilis în România. Statul se face că plouă: „Nu se găsea tratamentul aici, îl luam din Republica Moldova”
  3. Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
  4. Un pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic, salvat de la moarte de jandarmii montani VIDEO
  5. Președintele Serbiei a cedat în fața protestatarilor și a promis alegeri anticipate
  6. Sistemul rusesc începe să se autodistrugă. A început „dosariada” iar oamenii regimului se mănâncă între ei, după aproape patru ani de război
  7. Suveraniștii, îndemnați de Călin Georgescu să boicoteze alegerile din București. "Un Guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime" VIDEO
  8. JD Vance sau Marco Rubio? Primele semne ale bătăliei pentru moștenirea lui Trump
  9. Hamas a predat Israelului încă trei cadavre ale ostaticilor
  10. Impact violent în Maramureș. O persoană a decedat, iar alta a fost găsită în stop cardio-respirator