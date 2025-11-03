„Fabrica de soldați”. Povestea unui jurnalist ucrainean care s-a înrolat la 40 de ani pentru a-și apăra țara

Cu puşca în mână şi 49 de zile de instrucţie, jurnalistul ucrainean Serghei Panaşciuk a învăţat ce înseamnă să devii soldat. Şi cum războiul îţi rescrie nu doar corpul, ci şi mintea.

„Îţi imaginezi că ţii pentru prima dată în mâini o armă adevărată, încărcată. În clipa aceea înţelegi că poţi ucide. Tragi prima rafală şi te întrebi: o să pot face faţă reculului? O să-mi ţiuie urechile toată ziua? Dar mai ales – o să pot trăi cu ideea asta?”

Pentru Serghei, începutul a fost un şoc. „Regulile de siguranţă devin religia ta. Nu îndrepţi arma spre un om decât dacă eşti gata să-l omori. Îţi ţii tot timpul gura armelor sub control, mereu în spatele camaradului. Şi când tragi noaptea, flacăra de la ţeavă pare o floare de foc care se deschide cu fiecare glonţ.”

La 40 de ani, Panaşciuk s-a înscris voluntar în Marina Ucraineană. Nu fusese recrutat. Era un civil supraponderal, 105 kilograme, cu o idee vagă despre ce îl aşteaptă. Ceea ce a urmat i-a schimbat viaţa, scrie The Sun.

„Tabăra de instrucţie a durat 49 de zile. Mi-a luat tot – obiceiuri, confort, gânduri. Mi-a ars viaţa veche şi mi-a dat una nouă.”

Telefoanele sunt confiscate din prima zi. Familia primeşte doar numărul unui ofiţer de serviciu, pentru urgenţe. „Eşti rupt de lume, fără reţele, fără distrageri. Poţi suna o dată, de două ori pe săptămână. Atât.”

”Am înţeles că în armată nu rezişti singur”

Seara, după ore istovitoare de exerciţii, bărbaţi între 22 şi 52 de ani stăteau laolaltă. „Fumam, vorbeam. Ne spuneam poveştile. Eram o adunătură de oameni care nu mai aveau nimic de pierdut.”

În acele săptămâni, au învăţat cum să demonteze capcane, cum să acorde primul ajutor, cum să asalteze tranşee şi clădiri. „Trăgeam cu Kalaşnikovul, cu mitraliere, cu puşti de vânătoare. Am aruncat grenade. Ne-am târât pe sub tancuri în mers. Am simţit frica, dar şi adrenalina aia crudă, care te face viu.”

Primul marş de câţiva kilometri, în plin soare, cu 30 de kilograme de echipament, l-a adus aproape de colaps. „Fiecare fibră urla. Dar camarazii m-au ţinut pe picioare. Mi-au turnat apă pe ceafă, m-au încurajat. Acolo am înţeles că în armată nu rezişti singur. Că fraternitatea nu e un cuvânt, e o armă.”

După două săptămâni, corpul i s-a adaptat. „Durerea nu te omoară. Slăbiciunea, da. Atunci am învăţat ce înseamnă caracterul.”

Alarmele aeriene au alt gust în tabără. „În oraş, le ignori. Acolo, ştii că pot fi pentru tine. Odată, eram la duş. Am auzit sirena, am apucat arma, mi-am înfăşurat prosopul şi am fugit aşa.”

Războiul lasă urme adânci în minte. „Îţi marchează fiecare zi, chiar şi după ce se termină. Am văzut războiul din toate unghiurile – ca civil, ca voluntar umanitar, ca jurnalist militar şi, acum, ca soldat.”

Ca civil, spune, te copleşeşte neputinţa. Ca voluntar, încerci să salvezi ce se mai poate: oameni, animale, vieţi pierdute în sate eliberate. Ca jurnalist, vezi speranţa din ochii celor care luptă. Dar ca soldat, găseşti altceva.

„În uniformă, am simţit pentru prima dată că totul are sens. Aici înveţi ce înseamnă cu adevărat fraternitatea. Ştii că cel de lângă tine te va apăra cu viaţa, şi tu pe el. Şi nu există sentiment mai puternic decât acesta.”

