Doi dintr-un foc. Unitatea de lunetiști „fantomă” a Ucrainei înregistrează cea mai lungă lovitură mortală, de la 4.000 de metri

Într-o Ucraină devastată de război, unde fiecare metru de pământ e câștigat cu sânge, o unitate de elită de lunetiști a reușit o performanță fără precedent.

Pe 14 august 2025, în sectorul Pokrovsk – una dintre cele mai tensionate linii ale frontului – un lunetist ucrainean din unitatea „Privid” („Fantoma”) a eliminat doi soldați ruși dintr-un singur foc tras de la o distanță de 4.000 de metri. Este, potrivit surselor militare ucrainene, cel mai lung tir de lunetă confirmat vreodată într-un conflict armat.

⚡️New world record: Ukrainian sniper took out two occupiers from 4,000 m. The bullet hit a window where the #ruZZians were holed up. Fire was guided with AI-assisted tools and a drone. pic.twitter.com/fklXnGfIwa — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 15, 2025

Lovitura – despre care se crede că a fost asistată de un sistem de inteligență artificială și coordonată cu ajutorul unei drone – a fost efectuată cu pușca de calibru 14,5 mm „Alligator”, produsă în Ucraina de XADO-Holding, o companie din Harkov.

„Glonțul a pătruns prin fereastra în spatele căreia se aflau ocupanții, în stânga unei conducte de evacuare”, a scris jurnalistul militar Iuri Butusov, care a publicat imaginile cu momentul execuției.

Cei doi militari ruși se aflau într-o clădire improvizată, într-o zonă unde luptele au escaladat în ultimele săptămâni, iar forțele ruse au adus un contingent estimat la peste 110.000 de soldați, încercând să forțeze linia de apărare ucraineană.

Ucraina păstrează recordul – și arma

Aceasta nu este prima dată când Ucraina stabilește un record mondial în materie de tir de lunetă. În urmă cu un an, un lunetist în vârstă de 58 de ani din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a neutralizat o țintă de la 3.800 de metri, folosind o altă armă de concepție autohtonă – „Lord of the Horizon”.

În cazul de față, pușca Alligator a fost inițial proiectată să distrugă vehicule ușoare și echipamente militare. Cu un calibru masiv de 14,5 mm, o lungime a țevii de 1.200 mm și o viteză a glonțului care poate depăși 1.000 de metri pe secundă, arma cântărește 25 de kilograme – o greutate considerată necesară pentru a compensa reculul imens.

În teorie, raza sa eficientă era de aproximativ 2 kilometri. În realitate, susțin specialiștii consultați de Defense Express, experiența de pe front a demonstrat că arma poate da rezultate mult dincolo de așteptările inițiale.

Un glonț, două victime, și un semnal clar

Reușita lunetistului din „Privid” nu este doar o demonstrație de precizie balistică. Este și un mesaj adresat atât Kremlinului, cât și aliaților Ucrainei: capacitățile tehnice și umane ale armatei ucrainene continuă să evolueze într-un conflict în care improvizația, adaptarea și curajul sunt la fel de importante ca sprijinul occidental.

Potrivit sursei citate, distanța maximă pe care glonțul unei puști Alligator o poate atinge este de aproximativ 7 kilometri. Totuși, la asemenea distanțe, devierea traiectoriei glonțului poate deveni o provocare insurmontabilă. La 1.500 de metri, abaterea poate forma un cerc cu diametrul de un metru – ceea ce înseamnă că o reușită la 4.000 de metri cere nu doar pricepere, ci și multiple încercări, condiții meteorologice ideale și o sincronizare impecabilă între lunetist și echipa sa de sprijin.

Nu este clar câte focuri au fost trase înainte de lovitura decisivă. Dar e cert că intervenția inteligenței artificiale și supravegherea din dronă au jucat un rol esențial. Războiul din Ucraina a devenit și un laborator pentru noile tehnologii militare, de la drone kamikaze la rachete hipersonice, de la interceptarea comunicațiilor la folosirea algoritmilor pentru identificarea țintelor.

