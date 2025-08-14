La trei ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, criza resurselor umane din armata ucraineană se adâncește. Potrivit unei investigații publicate de The Telegraph, aproximativ 650.000 de bărbați apți de serviciu militar au părăsit țara de la începutul războiului, în vreme ce sute de alții aleg zilnic să fugă de pe front. În timp ce linia de contact se menține tot mai greu, în spatele frontului, societatea ucraineană trăiește o ruptură tot mai adâncă: între cei care luptă — și cei care nu o vor face niciodată.

Potrivit estimărilor din teren, peste 400 de soldați părăsesc zilnic pozițiile în zona de conflict, epuizați nu doar fizic, ci și moral, dezamăgiți de un sistem rigid de comandă, și tot mai frustrați de inechitatea percepută între cei care sacrifică totul și cei care reușesc să evite mobilizarea.

Două Ucraine: una care luptă, una care fuge

Realitatea din marile orașe ucrainene – Kiev, Liov, chiar și Harkov – poate fi înșelătoare. Restaurantele sunt deschise, teatrele și cluburile de noapte pline. Viața își vede de curs. Dar la doar câteva sute de kilometri, în orașele distruse de pe linia frontului, războiul rămâne o realitate brutală. Iar diferența dintre cele două lumi alimentează o criză de încredere și solidaritate națională.

„Ucraina începe să semene tot mai mult cu două țări diferite: una care poartă războiul și alta care îl privește de la distanță”, notează The Telegraph.

O realitate care subminează moralul deja fragil al militarilor. Mulți dintre cei mobilizați anul trecut au fost fie uciși, fie răniți, fie pur și simplu au ales să dispară. Soldați specializați — mecanici, operatori radar sau logisticieni — sunt redistribuiți forțat în infanterie, acolo unde rata pierderilor e semnificativ mai mare.

Ads

„Nu mi-e rușine să spun că mi-e frică să ajung în infanterie,” spune Oleksandr, un programator de 36 de ani care se ascunde de mobilizare. „Am prieteni acolo. Mi-au spus clar: toți noii recruți ajung direct în unități care sunt măcelărite.”

Frica — și rușinea — paralizează o societate obosită

Într-un Kiev aparent calm, Pavel, 35 de ani, nu a ieșit din casă de peste un an. Spune că nu este laș, dar că îl copleșesc temerile: frica de moarte, de captivitate, de a deveni o povară pentru propria familie.

„Mi-e rușine. Mi-e rușine că nu merg. Dar mi-e frică și că o să mor sau o să înnebunesc. Mi-e frică că fiica mea va rămâne orfană. Mi-e frică să nu fiu torturat luni de zile dacă sunt capturat. Asta e realitatea multora dintre noi, chiar dacă nu o spunem.”

Pavel se consideră patriot și nu își neagă țara. Dar recunoaște, cu luciditate, că nu va merge pe front. „Nu pot,” spune el.

În tranșee, încă există hotărâre — dar nu și speranță

În ciuda acestor realități dureroase, există încă bărbați care aleg să rămână. Unul dintre ei este Oleg, aflat în apropiere de orașul Pokrovsk — o zonă unde, recent, forțele ruse au reușit o pătrundere adâncă, profitând de lipsa de personal și epuizarea apărătorilor.

Ads

„Dacă plec acum, nu mai pot trăi cu mine. Ar însemna că mi-am trădat echipa și familia,” spune el.

Dar și pentru cei ca Oleg, lucrurile s-au schimbat. Încrederea într-o victorie clară a început să pălească. Iar lipsa de efective face ca victoria să pară tot mai îndepărtată.

Analistul polonez Konrad Muzyka este categoric: „Ucraina pierde războiul, în mod evident, din cauza lipsei de personal.” Iar această realitate are un impact devastator asupra moralului: „În 2022, oamenii se înscriau voluntar. Acum, când vezi că pierzi, entuziasmul dispare.”

O decizie pe muchie de cuțit: scăderea vârstei de recrutare

Președintele Volodimir Zelenski a refuzat, până acum, să cedeze presiunilor occidentale de a reduce vârsta de recrutare de la 25 la 18 ani. Motivul? Frica de reacția societății. Dar costul acestei ezitări este vizibil: peste 800.000 de tineri rămân, deocamdată, în afara oricărui proces de mobilizare.

Corupția și fuga organizată completează tabloul: mită către medici psihiatri pentru a obține scutiri, conexiuni în structurile militare pentru a evita încorporarea. Și, între timp, un război care nu așteaptă.

Ads

O spirală care se închide

Ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina pare să fie rezultatul unui cerc vicios: pierderile și dezertările subminează moralul, ceea ce duce la și mai multe dezertări. Pe fundal, discursul ambiguu al lui Donald Trump și speculațiile privind o eventuală împărțire a Ucrainei adâncesc sentimentul de abandon și inutilitate a luptei.

„Este riscul cel mai mare,” conchide The Telegraph: „ca o țară obosită, sub asediu și divizată între frică și curaj, să ajungă să-și accepte înfrângerea ca pe un fapt inevitabil.”

Ads