Locuitorii din Moscova spun că nu resimt efectele războiului din Ucrainal FOTO: X@drewg1971

În timp ce războiul din Ucraina continuă să devasteze regiuni întregi, capitala Rusiei rămâne, în mare parte, neatinsă. Moscova, considerată „bijuteria coroanei” de către Kremlin, a fost izolată de efectele directe ale conflictului printr-un amestec de control informațional, selecție atentă a recruților și o propagandă persistentă menită să mențină aparența de normalitate, scrie The Sun.

Potrivit unui sondaj realizat de Levada Center, jumătate dintre locuitorii Moscovei afirmă că nu au fost afectați personal sau financiar de război, iar unul din doi declară că nu cunoaște pe nimeni care să fi fost trimis pe front.

„La Moscova, nu ai impresia că te afli într-o țară aflată în război”, spune Mark Galeotti, analist specializat în afacerile Rusiei. „Singurele semne vizibile sunt câteva afișe de recrutare și, ocazional, un atac cu drone. În rest, viața își urmează cursul normal.”

Un „scut invizibil” pentru capitală

Potrivit experților, Kremlinul a construit deliberat un „bulevard de protecție” în jurul capitalei și al orașului Sankt Petersburg, în timp ce eforturile de mobilizare s-au concentrat în regiunile mai sărace și mai îndepărtate.

„Dacă războiul ar ajunge în marile orașe, precum Moscova, impactul politic ar fi incomparabil”, afirmă Keir Giles, analist la Chatham House. „Deocamdată, costurile războiului sunt suportate în principal de cei mai dezavantajați.”

Datele arată că, din septembrie 2022, de la începutul mobilizării generale, 242 de recruți din Moscova au fost confirmați morți în Ucraina — un număr redus în comparație cu regiunile Tatarstan și Bașkortostan, unde pierderile combinate depășesc 1.900 de persoane, potrivit unei analize BBC Rusia și Mediazona.

Giles subliniază că „persoanele trimise pe front provin, în general, din grupurile cele mai vulnerabile: prizonieri, locuitori din mediul rural sau minorități etnice. Mobilizarea nu a atins semnificativ marile orașe.”

O capitală neatinsă – deocamdată

În contrast cu orașe ucrainene distruse de bombardamente, viața la Moscova continuă aproape neschimbată. Cafenelele, centrele comerciale și evenimentele culturale rămân active. Luna trecută, capitala a găzduit un festival muzical internațional de amploare, în valoare de cinci milioane de lire sterline, o replică a concursului Eurovision.

„Pentru familia noastră, operațiunea militară specială (cum numesc rușii războiul din Ucraina) nu a avut niciun impact direct”, a spus un locuitor al Moscovei pentru The Times. „Nimeni dintre cunoscuți nu a fost trimis pe front.”

Fostul atașat militar britanic la Moscova, John Foreman, consideră că această izolare este intenționată. „Kremlinul a reușit să mențină capitala într-o bulă, nu doar prin controlul asupra informației, ci și prin mobilizarea selectivă a regiunilor periferice. În plus, locuitorii aleg, conștient sau nu, să se detașeze de realitatea războiului.”

Schimbarea echilibrului strategic

Această stare de calm ar putea fi însă temporară. Washingtonul a sugerat recent că ar putea furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, capabile să atingă ținte la peste 2.000 de kilometri distanță — o rază care ar include Moscova.

„Aceste rachete sunt extrem de eficiente”, spune analistul militar Hamish de Bretton-Gordon. „Dacă Ucraina ar primi astfel de arme, ar putea lovi infrastructuri critice adânc în teritoriul rus, iar capitala ar intra în raza de acțiune.”

Deocamdată, Rusia continuă să se bazeze pe un sistem dens de apărare antiaeriană în jurul Moscovei, capabil să intercepteze majoritatea dronelor trimise de Ucraina.

O societate împărțită între tăcere și apatie

În timp ce sute de mii de soldați ruși au fost uciși sau răniți, potrivit estimărilor occidentale, Moscova a fost, până acum, ferită de pierderi majore. Diferența de realitate dintre capitală și regiunile afectate de război este tot mai vizibilă.

„Izolarea Moscovei nu mai este doar fizică, ci și mentală”, spune Foreman. „Majoritatea locuitorilor știu care este situația reală, dar aleg să se retragă într-un confort psihologic – o formă de autoapărare în fața unei realități prea greu de acceptat.”

