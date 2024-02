Armata ucraineană a difuzat o înregistrare video în care, potrivit acesteia, se vede cum unul dintre soldații săi reușește să rețină atacurile a 10 soldați ruși, al căror comandant le strigă supărat că nu și-au folosit avantajul numeric, relatează Newsweek.com.

Clipul postat pe canalul Telegram al Batalionului 8 al Brigăzii 10 asalt de munte din Ucraina, cunoscut și sub numele de Edelweiss, durează aproximativ 100 de secunde. Imaginile prezintă un comandant rus din ce în ce mai exasperat de incapacitatea trupelor sale de a pune mâna pe soldatul ucrainean.

Comandantul rus încearcă să controleze situația, potrivit comunicațiilor interceptate. Soldatul ucrainean continuă să tragă și să arunce cu grenade în trupele ruse în timp ce dronele zbârnâie deasupra sa în timpul unei confruntări din decembrie. Newsweek nu a putut deocamdată să verifice detaliile din videoclip.

Ukrainian serviceman singlehandedly held off 10 enemies while the enemy commander frantically ordered them to advance.

