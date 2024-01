”Un nou Kalașnikov inventat de ucraineni”. Cum reușește Kievul să reducă deficitul puterii de foc, în lipsa ajutorului SUA

În prezent, dronele echipate pentru a transporta explozibili sunt armele critice care țin linia frontului împotriva Rusiei pe câmpul de luptă ucrainean, nu tehnologia militară occidentală de mare valoare, spun analiștii militari ucraineni.

Ucraina folosește în mod activ drone FPV în timpul ostilităților împotriva armatei ruse și în acest fel schimbă abordările de război.

„Dronele sunt de fapt un nou Kalașnikov inventat de ucraineni. Întreaga lume urmărește cum s-a schimbat situația, s-a schimbat utilizarea vehiculelor blindate și a soldaților pentru a conduce operațiuni și războaie. Ucrainenii au inventat acest instrument, care este destul de simplu și modular și permite, în special, utilizarea tehnologiei inteligenței artificiale. Dar baza este un dispozitiv destul de simplu sub forma unui UAV”, a declarat Valeri Iakovenko, co-fondatorul proiectului Drone.ua.

De-a lungul liniei frontului de 1.600 de kilometri a Ucrainei, sunt din ce în ce mai multe dovezi că, pe măsură ce Kremlinul a trecut din nou la ofensivă pentru a încerca să profite de deficitul de muniție de artilerie ucraineană, trupele sale au obținut rezultate slabe. Coloane de luptă bine înarmate se apropie de liniile ucrainene, vehiculele sunt oprite de mine, artilerie sau chiar noroi greu, iar apoi soldații părăsesc vehiculele stricate pe jos pentru a fi supuși atacurilor roiurilor de drone.

Potrivit relatărilor soldaților, arme occidentale de mare valoare, cum ar fi rachete antitanc cu rază lungă de acțiune, muniții ghidate de precizie sau tancuri standard NATO nu au fost folosite în aceste bătălii.

Grupul ucrainean tochnyi.info au publicat într-o lucrare analitică din 27 ianuarie că dovezile disponibile – aproape întotdeauna videoclipuri cu drone publicate pe internet – arată o creștere mare a utilizării dronelor. În mai puțin de patru săptămâni în ianuarie, operatorii ucraineni de drone mici au lansat 533 de lovituri FPV împotriva trupelor sau vehiculelor de luptă ruse, aproape dublu față de numărul confirmat în octombrie. Cea mai intensă utilizare a dronelor FPV, se arată în raport, a fost în orașul din estul Donbas, sectorul Avdiivka, care a devenit obiectivul principal actual al Rusiei.

