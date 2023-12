Forțele aeriene ucrainene au anunțat marți, 26 decembrie, că au vizat cu succes o navă rusească din peninsula Crimeea ocupată, suspectată că transporta drone iraniene pentru operațiunile Moscovei împotriva Kievului.

„În jurul orei 2:30 dimineața (0030 GMT) pe 26 decembrie, aviația noastră tactică a lansat un atac cu rachetă de croazieră asupra navei mari de debarcare Novocerkassk a Flotei de la Marea Neagră a Federației Ruse, în vecinătatea Feodosiei”.

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma de mesagerie Telegram.

Crimea - Russia's Black Sea Fleet continues to vanish.

In a massive explosion, the Russian landing ship, Novocherkask heads to the bottom. It was transporting a shipment of Iranian Shahed drones. pic.twitter.com/7Taaeu3k1g