Ce opțiuni are Ucraina pentru supraviețuire? ANALIZĂ The Economist

În urmă cu doi ani, publicația The Economist contura ideea unei „Ucraina 2.0” – o țară sigură, democratică și prosperă, chiar și cu granițe restrânse. Astăzi, realitatea arată diferit: Ucraina supraviețuiește, dar este treptat erodată și pierde spațiu de manevră. „Putem lupta ani întregi, pierzând poziții încet, dar întrebarea este de ce?”, spune un oficial de rang înalt.

Pe front: stagnare, inovație și pierderi masive

După mai bine de trei ani de război, Rusia nu a reușit să cucerească nici Harkov, aflat la doar 35 km de graniță, nici Kievul. În același timp, comerțul prin porturile maritime ucrainene a depășit nivelul de dinainte de invazie, iar flota rusă a fost împinsă în portul Novorossiisk, departe de Marea Neagră, de dronele navale ucrainene.

Liniile frontului nu s-au schimbat semnificativ din noiembrie 2022. Luptele continuă în jurul orașului Pokrovsk, în Donbas, de mai bine de un an. Estimările vorbesc despre cel puțin un milion de soldați ruși uciși sau răniți. Între timp, Ucraina a transformat câmpul de luptă într-o „junglă de drone”, unde orice mișcare într-o zonă tampon de 40 km devine o loterie mortală.

Succesul rezistenței ucrainene se datorează mai ales inițiativelor venite din societate și mediul privat, care au suplinit lipsurile unui stat adesea paralizat de birocrație. Companii de drone de top au apărut din ateliere improvizate. „Când birocrația se blochează, structurile mici creează ce are nevoie țara”, spune un ofițer de informații, citat de The Economist.

Însă Rusia copiază și produce în masă inovațiile ucrainene mai repede decât acestea pot fi implementate. Mobilizarea a devenit tot mai dificilă, iar infanteria suferă de o lipsă cronică de personal. „La început, oamenii plăteau ca să ajungă pe front. Acum fug”, declară un fost ofițer de recrutare.

Criză de încredere democratică

Pe lângă dificultățile militare, Ucraina se confruntă și cu un deficit de legitimitate democratică. „Încrederea între guvern și societate s-a rupt”, spune un oficial. În iulie, încercarea guvernului de a limita activitatea unor agenții anticorupție a declanșat primele proteste împotriva președintelui Volodimir Zelenski de la începutul războiului. Manifestanții au denunțat nu doar scandalul imediat, ci și corupția și abuzul de putere.

De la alegerea sa în 2019, Zelenski a acumulat mai multă putere decât oricare dintre predecesorii săi, mai ales după ce a decis să rămână la Kiev în primele zile ale invaziei. Totuși, popularitatea sa în Occident l-a împins, potrivit unor apropiați, spre izolare decizională și dependență de un cerc restrâns de consilieri.

O economie sub presiune

Războiul a afectat profund economia și demografia. Peste 5 milioane de oameni au părăsit Ucraina, iar mulți nu se vor întoarce, estimează sociologii. Populația școlară scade, iar companiile se confruntă cu lipsă de forță de muncă. În ciuda acestui context, economia va crește cu 2-2,4% anul acesta, datorită în mare parte sectorului apărării și tehnologiei.

Totuși, perspectiva financiară rămâne sumbră: deficitul bugetar pentru anul viitor este estimat la 45 de miliarde de dolari, adică un sfert din PIB, iar angajamentele occidentale acoperă abia jumătate. „Suntem într-o situație în care nu mai există bani”, recunoaște un oficial.

Încotro se îndreaptă Ucraina?

Atât un armistițiu dificil, cât și un război prelungit implică costuri uriașe. Un acord de compromis impus de administrația Trump este văzut de unii oficiali ca scenariul cel mai probabil, dar forțele armate se pregătesc pentru o confruntare de lungă durată.

Alegerile rămân esențiale pentru reînnoirea legitimității democratice. Dacă securitatea o va permite, un scrutin ar putea fi organizat anul viitor. Potrivit sondajelor interne, Zelenski ar avea încă șanse la un nou mandat, deși generalul Valeri Zalujnîi, fost comandant-șef al armatei, este văzut drept un rival serios.

În ciuda crizelor multiple, societatea civilă și sectoarele inovatoare ale economiei continuă să funcționeze, oferind o doză de speranță. Însă direcția centrală a guvernării rămâne incertă, concluzionează The Economist.

