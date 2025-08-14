„E un război al roboților”. Estul Ucrainei, sub tirul bombelor cu planare și al dronelor kamikaze rusești

În Kramatorsk, oraș-garnizoană aflat în estul Ucrainei, viața civililor se desfășoară sub umbra permanentă a atacurilor aeriene. Pe marginea unui teren de fotbal, Natalia Petrovna arată spre un crater adânc, înconjurat de fragmente de metal contorsionat. În fundal, ecoul unor ciocane trădează eforturile grăbite ale locatarilor de a înlocui ferestrele sparte dintr-un bloc de locuințe cu cinci etaje. „Zilele trecute au fost îngrozitoare. Se auzeau dronele bâzâind deasupra noastră. Una a explodat lângă școala de vizavi. Era o dronă Shahed rusescă, poate un model nou,” spune ea.

Kramatorsk se află la circa 25 de kilometri de linia frontului – o distanță aflată, pentru moment, în afara razei dronelor de atac rusești de tip FPV (first-person view), dar ușor accesibilă altor mijloace. Printre acestea: bombe cu planare lansate din aer, rachete Grad și drone kamikaze – utilizate tot mai intens de forțele ruse în ultimele luni.

Kremlinul a intensificat semnificativ bombardamentele asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra Kramatorskului. În contextul întâlnirii programate pentru vineri, în Alaska, cu președintele american, Vladimir Putin ar urma să ceară formal cedarea orașului către Moscova, alături de alte teritorii aflate încă sub control ucrainean. Liderul rus pretinde suveranitatea asupra a patru regiuni ucrainene, pe lângă Crimeea, anexată în 2014. Președintele Volodimir Zelenski a respins categoric orice compromis teritorial, invocând Constituția, care interzice renunțarea la teritoriu suveran.

Pe teren, armata rusă încearcă să „cucerească noi teritorii” înaintea oricărei negocieri internaționale. Săptămâna aceasta, trupele ruse ar fi spart liniile defensive ucrainene în apropierea localității Dobropillia, la nord de Pokrovsk, oraș aflat sub asediu.

În paralel, Rusia desfășoară un număr record de atacuri aeriene. Între 4 și 10 august, peste 1.000 de bombe și aproximativ 1.400 de drone kamikaze au fost lansate asupra Ucrainei. Un vârf precedent fusese atins în iulie, când 728 de drone și 13 rachete au fost lansate într-o singură noapte, majoritatea vizând orașul Luțk, în vestul țării. Potrivit unor estimări realizate de experți germani, până în toamnă, Moscova ar putea ajunge să lanseze până la 2.000 de drone pe zi.

Dacă la început aceste drone proveneau din Iran, ele sunt acum produse în masă în fabrici rusești de mari dimensiuni. În complexul industrial Alabuga, din Tatarstan – la peste 1.600 de kilometri de linia frontului – sunt asamblate drone de tip Geran-2. Acestea transportă încărcături explozive de până la 90 de kilograme și sunt dotate, în unele cazuri, cu sisteme de inteligență artificială.

Guvernul ucrainean încearcă să răspundă valului tehnologic rusesc

Partenerii europeni au promis sisteme avansate de apărare antiaeriană Patriot, cu un cost de peste un miliard de dolari per unitate. Ucraina deține, în prezent, între șase și opt astfel de sisteme. Deși eficiente împotriva rachetelor de croazieră și a celor balistice, ele nu sunt o soluție viabilă din punct de vedere economic pentru interceptarea dronelor.

În acest context, se caută soluții mai accesibile. O companie fondată de fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, dezvoltă drone de interceptare cu inteligență artificială, în timp ce producătorii locali ucraineni lucrează la drone ieftine și ușor scalabile, capabile să doboare Shahed-uri.

Luna trecută, președintele Zelenski a vizitat o fabrică unde sunt produse astfel de drone. „Ucraina trebuie să fie capabilă să desfășoare cel puțin 1.000 de drone de interceptare pe zi,” a transmis acesta inginerilor și oficialilor prezenți.

Compania Wild Hornets a lansat recent un prototip numit „Sting” – o dronă cu formă aerodinamică, asemănătoare unei rachete, capabilă să atingă viteze de până la 300 km/h. Un reprezentant al companiei a precizat că modelul a fost conceput pentru a contracara drone kamikaze, de recunoaștere și alte tipuri de UAV-uri. Totuși, eficiența sa rămâne limitată de provocările tehnice și de lipsa de experiență a trupelor ucrainene în utilizarea acestui sistem. Prima interceptare reușită a unui Shahed cu o dronă Sting a avut loc abia în luna mai.

În același timp, Rusia continuă să îmbunătățească designul dronelor Shahed, adăugând elemente de camuflaj și motoare cu reacție, care le permit să zboare la altitudini de până la 5.000 de metri – o provocare semnificativă pentru sistemele actuale de apărare ucraineană.

„Ambele părți își măresc capacitățile. E greu de spus cine are avantajul,” a declarat un reprezentant al industriei ucrainene de drone. Acesta a recunoscut că Rusia deține un atu important în utilizarea dronelor cu fibră optică, imposibil de bruiaj electronic, introduse pentru prima dată în toamna anului trecut, în bătălia pentru regiunea Kursk.

Dronele – eficiente și ieftine – continuă să distrugă echipamente scumpe de pe câmpul de luptă. Stanislav Grişin, liderul grupului General Cherry, afirmă că dezvoltă un nou sistem anti-Shahed. Metoda clasică de a doborî drone – cu mitraliere de pe acoperișuri sau din câmp – nu mai este eficientă, spune el.

