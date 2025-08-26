Ziare.com Fara Filtru: Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Ucraina a recunoscut în premieră că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk. "Luptele continuă în prezent"

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 19:54
64 citiri
Ucraina a recunoscut în premieră că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk. "Luptele continuă în prezent"
Soldați ruși FOTO X@aleksbrz11

Kievul a recunoscut marți, 26 august, pentru prima dată că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, situată în sud-estul Ucrainei, unde Moscova a anunțat încă din iulie că trupele sale au avansat în această zonă, relatează AFP.

'Da, au intrat' în acest teritoriu, unde 'luptele continuă în prezent', a declarat Viktor Tregubov, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene.

Kievul a negat anterior orice avans al trupelor ruse în această regiune.

Rusia a cucerit două sate în regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat marți site-ul de analiză militară DeepState, apropiat de armata ucraineană, în timp ce trupele Kremlinului își intensifică ofensiva pe fondul stagnării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului, relatează Reuters.

Trupele ruse ocupă în prezent satele Zaporizke și Novoheorhiivka, potrivit DeepState. Ministerul rus al Apărării raportase anterior cucerirea celor două sate.

Armata ucraineană a respins însă marți informațiile conform cărora trupele ruse ar fi ocupat cele două sate, informații pe care le-a numit false.

'Rușii au intrat (acolo) și încearcă să creeze o breșă', a declarat purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Tregubov, pentru Reuters, referindu-se la Zaporizke și Novoheorhiivka.

'Forțele noastre luptă pentru a-și menține pozițiile', a mai spus el.

Forțele ruse au anunțat în iulie că au cucerit un prim sat în regiunea Dnipropetrovsk, care nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Rusia le-a revendicat ca fiind teritoriul său.

O hartă publicată de DeepState arată cel puțin alte două sate din Dnipropetrovsk care fie sunt ocupate, fie sunt un loc unde se desfășoară lupte, zone relativ mici în regiunea de peste 31.000 de kilometri pătrați.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins anterior importanța avansului Rusiei în regiune, descriindu-l luna trecută ca având drept scop obținerea unei 'victorii mediatice'.

