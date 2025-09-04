”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru

O nouă unitate ucraineană din cadrul Brigăzii a 3-a de Asalt a fost înființată cu scopul de a utiliza roboți de luptă la sol împotriva forțelor ruse. Denumită NC13, unitatea a fost prezentată public miercuri, 3 septembrie, împreună cu mai multe vehicule terestre fără echipaj (UGV) echipate cu mitraliere și lansatoare de grenade.

Este cel mai recent semn al integrării tot mai extinse a sistemelor terestre autonome în conflictul din Ucraina.

Potrivit unui anunț făcut pe canalele oficiale ale Corpului 3 Armată, NC13 este o „unitate separată pentru eliminarea inamicului cu ajutorul roboților terestri”, în cadrul Brigăzii a 3-a de Asalt, care a fost implicată recent în luptele din regiunea Harkiv.

Ukraine's 3rd Separate Assault Brigade shows off its new ground attack robot technology (and a new dedicated robot company NC13). (h/t @Maks_NAFO_FELLA) pic.twitter.com/K0uDosaOSP — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 3, 2025

Un videoclip publicat împreună cu anunțul prezintă mai multe tipuri de UGV-uri echipate cu armament ușor. Unul dintre sisteme pare să fie pe șenile și este dotat cu o mitralieră grea asemănătoare cu modelul NSV Utyos de 12,7 mm. Alte două vehicule sunt pe roți: primul pare echipat cu o mitralieră PKT de 7,62 mm, cu posibilitate de ridicare a țevii, iar al doilea ar include un lansator automat de grenade AGS-30.

De asemenea, a fost prezentat un mic vehicul cu patru roți capabil să transporte și să amplaseze mine antitanc.

UGV-urile, deja utilizate în misiuni de luptă și evacuare

Brigada a 3-a de Asalt a raportat anterior că a folosit UGV-uri în diverse operațiuni, inclusiv atacuri, plasarea de mine și evacuarea răniților. În luna iulie, aceeași brigadă a devenit prima unitate ucraineană cunoscută care a determinat trupe ruse să se predea unui robot terestru.

Brigada operează și un program de instruire în domeniul dronelor, numit Killhouse, care include cursuri pentru controlul vehiculelor terestre autonome.

În declarația sa, Corpul 3 Armată a subliniat că „roboții evacuează, livrează muniție, iar acum intră pe câmpul de luptă”. Înființarea NC13 marchează un angajament suplimentar al armatei ucrainene pentru utilizarea sistemelor UGV în luptă.

Extinderea utilizării roboților terestri în forțele armate ucrainene

Este rar întâlnită înființarea unei unități ucrainene axate aproape exclusiv pe utilizarea UGV-urilor în atacuri. O altă formațiune, Regimentul 20 K-2 de Sisteme Fără Echipaj, a creat în luna august un batalion de UGV-uri, însă misiunile anunțate includeau și evacuări.

Alte unități din armata ucraineană folosesc UGV-uri într-un mod mai dispersat, pentru transportul muniției sau pentru deminare. Roboții de teren se dovedesc deosebit de eficienți în misiuni de atac, întrucât pot transporta încărcături explozive mai mari decât majoritatea dronelor aeriene utilizate în prezent pe frontul din Ucraina.

Ministerul Apărării de la Kiev a accelerat adoptarea acestor sisteme în ultimul an, descriindu-le drept „soldați de fier” care permit armatei ucrainene să mențină și să câștige poziții fără a risca viețile trupelor umane, deja afectate de pierderi și epuizare.

În apelul său către potențiali recruți, Corpul 3 Armată a scris: „Aceasta este noua realitate a războiului – una în care noi stabilim regulile. Roboții luptă, iar tu ești cel care îi comandă.”

