”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru

Autor: Veronica Andrei
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 18:57
446 citiri
”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru
Robot de luptă terestru dotat cu mitraliera/FOTO:X/@Mike_Eckel

O nouă unitate ucraineană din cadrul Brigăzii a 3-a de Asalt a fost înființată cu scopul de a utiliza roboți de luptă la sol împotriva forțelor ruse. Denumită NC13, unitatea a fost prezentată public miercuri, 3 septembrie, împreună cu mai multe vehicule terestre fără echipaj (UGV) echipate cu mitraliere și lansatoare de grenade.

Este cel mai recent semn al integrării tot mai extinse a sistemelor terestre autonome în conflictul din Ucraina.

Potrivit unui anunț făcut pe canalele oficiale ale Corpului 3 Armată, NC13 este o „unitate separată pentru eliminarea inamicului cu ajutorul roboților terestri”, în cadrul Brigăzii a 3-a de Asalt, care a fost implicată recent în luptele din regiunea Harkiv.

Un videoclip publicat împreună cu anunțul prezintă mai multe tipuri de UGV-uri echipate cu armament ușor. Unul dintre sisteme pare să fie pe șenile și este dotat cu o mitralieră grea asemănătoare cu modelul NSV Utyos de 12,7 mm. Alte două vehicule sunt pe roți: primul pare echipat cu o mitralieră PKT de 7,62 mm, cu posibilitate de ridicare a țevii, iar al doilea ar include un lansator automat de grenade AGS-30.

De asemenea, a fost prezentat un mic vehicul cu patru roți capabil să transporte și să amplaseze mine antitanc.

UGV-urile, deja utilizate în misiuni de luptă și evacuare

Brigada a 3-a de Asalt a raportat anterior că a folosit UGV-uri în diverse operațiuni, inclusiv atacuri, plasarea de mine și evacuarea răniților. În luna iulie, aceeași brigadă a devenit prima unitate ucraineană cunoscută care a determinat trupe ruse să se predea unui robot terestru.

Brigada operează și un program de instruire în domeniul dronelor, numit Killhouse, care include cursuri pentru controlul vehiculelor terestre autonome.

În declarația sa, Corpul 3 Armată a subliniat că „roboții evacuează, livrează muniție, iar acum intră pe câmpul de luptă”. Înființarea NC13 marchează un angajament suplimentar al armatei ucrainene pentru utilizarea sistemelor UGV în luptă.

Extinderea utilizării roboților terestri în forțele armate ucrainene

Este rar întâlnită înființarea unei unități ucrainene axate aproape exclusiv pe utilizarea UGV-urilor în atacuri. O altă formațiune, Regimentul 20 K-2 de Sisteme Fără Echipaj, a creat în luna august un batalion de UGV-uri, însă misiunile anunțate includeau și evacuări.

Alte unități din armata ucraineană folosesc UGV-uri într-un mod mai dispersat, pentru transportul muniției sau pentru deminare. Roboții de teren se dovedesc deosebit de eficienți în misiuni de atac, întrucât pot transporta încărcături explozive mai mari decât majoritatea dronelor aeriene utilizate în prezent pe frontul din Ucraina.

Ministerul Apărării de la Kiev a accelerat adoptarea acestor sisteme în ultimul an, descriindu-le drept „soldați de fier” care permit armatei ucrainene să mențină și să câștige poziții fără a risca viețile trupelor umane, deja afectate de pierderi și epuizare.

În apelul său către potențiali recruți, Corpul 3 Armată a scris: „Aceasta este noua realitate a războiului – una în care noi stabilim regulile. Roboții luptă, iar tu ești cel care îi comandă.”

De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă
De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă
Trupele ucrainene folosesc trotinete electrice militarizate produse în Letonia pentru a se deplasa rapid, silențios și pe terenuri dificile. Aceste vehicule neconvenționale sunt folosite în...
Principala concluzie a reuniunii de la Paris: „Principala garanție este o armată ucraineană puternică”. SUA, încă indecise
Principala concluzie a reuniunii de la Paris: „Principala garanție este o armată ucraineană puternică”. SUA, încă indecise
Conferința de la Paris, organizată sub egida „Coaliției de voință”, s-a încheiat fără o declarație formală unitară, dar cu o concluzie care pare să fi câștigat consensul liderilor...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #roboti de lupta, #unitate militara , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari banci din Rusia avertizeaza: "Suntem aproape de recesiune"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: l-ar fi parasit pe Lamine Yamal dupa doar 13 zile pentru marele rival!

LIVE ÎN 00:14:11

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 124 Israelul ne avertizează că

În 14 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Marti, 02 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan dezvăluie câți oameni ar trebui dați afară din Primăria Capitalei, prin decizia viitorului primar general: "Îi doresc succes"
  2. Clujeancă bătută și lăsată fără bani de un polițist care o plătise pentru plăceri carnale. Ce s-a întâmplat cu omul legii după ce femeia l-a reclamat
  3. UPDATE Tânărul de 18 ani din Dâmbovița prins sub un mal de pământ a murit. Medicii nu l-au mai putut readuce la viață
  4. Noi informații despre jaful tezaurului românesc de la Muzeul Drents. De ce retrag procurorii acuzațiile împotriva a trei dintre suspecți
  5. ”Războiul laserelor”. Cum se compară noua armă chineză capabilă să orbească piloți și să distrugă electronicele cu tehnologia britanică și americană
  6. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de joi, 4 septembrie. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc, premii de milioane
  7. De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă
  8. ”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru
  9. Ministrul de Finanțe este acuzat că deține o firmă cu datorii de aproape 2 milioane de lei. "Am moștenit practic prin succesiune", răspunde Alexandru Nazare
  10. Reacția lui Zelenski după ce Putin l-a invitat la Moscova să negocieze pacea în Ucraina. "Este un prim pas"