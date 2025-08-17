Roboți mitraliori au ajutat soldații ucraineni să-i alunge pe ruși din zona de străpungere Pokrovsk

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 17 August 2025, ora 13:59
746 citiri
Roboți mitraliori au ajutat soldații ucraineni să-i alunge pe ruși din zona de străpungere Pokrovsk
Robot mitralieră/FOTO: Foto Brigada 40 Apărare de Coastă

Ucraina răspunde provocărilor tot mai agresive din est nu doar prin curajul soldaților săi, ci și printr-o adaptare tehnologică rapidă. În zona Pokrovsk, în regiunea Donețk, forțele armate ucrainene au reușit să contracareze un periculos avans rusesc, sprijinite de un tip de armament care, până nu demult, părea rezervat doar filmelor SF: roboți tereștri înarmați cu mitraliere.

Informația a fost confirmată de surse ucrainene din cadrul platformei DeepState, care monitorizează evoluțiile militare în timp real și publică actualizări detaliate ale hărților de luptă. Potrivit acestora, în zona Dobropillia, trupele ucrainene au desfășurat o operațiune de recucerire în localitatea Vesele, cu sprijinul Brigăzii 93 Mecanizate și al unui întreg ansamblu de sisteme fără pilot – de la drone aeriene până la vehicule terestre autonome.

Este una dintre primele confirmări oficiale privind folosirea pe scară largă a roboților de luptă tereștri în confruntările directe. Echipate cu mitraliere și capabile să opereze la distanță, aceste platforme robotice au fost folosite pentru a ataca pozițiile rusești de la mică distanță, oferind comandamentului ucrainean o alternativă viabilă la desfășurarea de trupe în zone de risc extrem.

Tehnologie într-o armată tot mai epuizată

Este un detaliu care capătă o semnificație aparte în contextul unei crize persistente de personal calificat în armata ucraineană. Potrivit estimărilor publicate de analiști occidentali, Forțele Armate Ucrainene ar avea un deficit de până la 100.000 de infanteriști. În fața unei asemenea realități, capacitatea de a înlocui măcar parțial luptătorii umani cu sisteme robotizate devine nu doar o opțiune, ci o necesitate strategică.

„Comandanții din linia întâi caută să folosească acești roboți în cele mai periculoase misiuni, acolo unde riscul pentru viața soldaților ar fi inacceptabil de mare”, explică David Kiricenko, analist și corespondent american de origine ucraineană.

Intervenția Brigăzii 93 Mecanizate în zona Gruzke–Vesele s-a înscris într-un efort mai amplu, care a implicat și Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale, sprijinit de unități aeropurtate și de artilerie. Potrivit comunicărilor oficiale, forțele ucrainene au reușit să respingă trupele ruse în cel puțin șase localități, într-o operațiune care a implicat zeci de mii de militari și echipamente diverse.

În total, potrivit Azov, 271 de militari ruși au fost eliminați, 101 răniți și 13 luați prizonieri. Pierderile materiale ale agresorului includ armament greu, vehicule blindate și echipamente de comunicații.

Dar acest succes a venit și cu un cost. Pentru a mobiliza o forță suficient de puternică în fața ofensivei ruse de la Pokrovsk, Kievul a fost nevoit să transfere trupe din alte sectoare ale frontului, unele deja vulnerabile. Un exemplu este Ciasiv Iar, aflat la circa 50 km est de Dobropillia, unde trupele ruse continuă să avanseze în direcția fortăreței Kostiantinivka, profitând de subțierea efectivelor ucrainene.

Intervenția roboților pe frontul din estul Ucrainei deschide o discuție necesară despre viitorul războiului în secolul XXI. Dacă în prezent aceste sisteme sunt operate la distanță de echipe umane aflate în poziții protejate, perspectiva este una în care autonomia acestor platforme ar putea crește.

„Fiecare misiune cu un vehicul terestru fără pilot necesită în continuare o echipă de control, dar acea echipă se află în siguranță, la kilometri distanță de linia frontului”, precizează Kiricenko. Avantajul nu este doar militar, ci și psihologic, într-un conflict care devine tot mai greu de susținut pentru o societate extenuată de ani de război.

Folosirea roboților în luptă nu este, desigur, o soluție miraculoasă. Dar ea reflectă adaptarea unei armate aflate sub presiune la un război de uzură, în care fiecare om contează, iar tehnologia devine adesea linia dintre supraviețuire și colaps.

Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate. Experiențele „Budapesta” și „Minsk” nu pot fi repetate, spune un ministru francez
Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate. Experiențele „Budapesta” și „Minsk” nu pot fi repetate, spune un ministru francez
Orice eventuală înțelegere privind viitorul teritoriilor ocupate de Rusia trebuie să fie decisă exclusiv de Ucraina, însă Europa nu poate accepta o schimbare a granițelor prin forță. În...
Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Valerii Cialîi, consideră că, dincolo de presiunea aliaților europeni sau a consilierilor apropiați, adevăratul impact asupra deciziilor lui...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #lupte, #Pokrovsk, #roboti mitraliori , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
ObservatorNews.ro
"Te rog, respira! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat si la Olimp
DigiSport.ro
Ramasa fara 500 de milioane Euro, Mihaela Radulescu a reactionat in ziua in care ar fi implinit 8 ani cu Felix Baumgartner

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristian Diaconescu, despre pacea din Ucraina: „România trebuie să fie la masa negocierilor, obligatoriu!”. Viziunea tranșantă a fostului ministru de Externe
  2. Aveți grijă cine vă îmbrățișează. Polițiștii atrag atenția că este metoda prin care hoții de buzunare fac tot mai multe victime
  3. Un român care a șocat Germania a fost prins în România. A răpit și a abuzat o fetiță de 6 ani care se pierduse de părinți într-un parc de distracții
  4. Cutremur de intensitate redusă în zona seismică Vrancea. Nu au fost înregistrate pagube materiale
  5. Roboți mitraliori au ajutat soldații ucraineni să-i alunge pe ruși din zona de străpungere Pokrovsk
  6. Von der Leyen merge cu Zelenski la Casa Albă, pentru a discuta cu Trump despre pacea din Ucraina: „La cererea președintelui Ucrainei”
  7. Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate. Experiențele „Budapesta” și „Minsk” nu pot fi repetate, spune un ministru francez
  8. S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7
  9. Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
  10. Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina