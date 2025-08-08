Ucraina își extinde prezența diplomatică în România și pregătește trenul Kiev-București

Ucraina își extinde prezența diplomatică în România și pregătește trenul Kiev-București
Ministra de externe Oana Țoiu, întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski și Andrii Sibiga/ FOTO:X/@oana_toiu

Până la sfârșitul acestui an, Ucraina intenționează să deschidă un nou consulat în orașul Sighetu Marmației, a anunțat joi, 7 august, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, în cadrul unei conferințe comune susținute la Kiev cu omoloaga sa română, Oana Țoiu, care a făcut o vizită la Kiev, relatează Zerkalo Nedeli.

„În perioada următoare ne vom consolida prezența diplomatică. Ucraina va deschide un consulat la Sighetu Marmației până la sfârșitul anului. Mulțumim părții române pentru sprijinul acordat acestui demers”, a declarat Sibiga, citat de agenția Interfax-Ucraina.

Oficialul ucrainean a apreciat totodată atitudinea „constructivă” a României în abordarea temelor sensibile din relația bilaterală, cu accent pe protejarea drepturilor minorităților naționale. „Asigurarea drepturilor minorităților este o prioritate comună. Am convenit să contracarăm orice încercare de instrumentalizare hibridă a acestui subiect”, a adăugat șeful diplomației de la Kiev.

În paralel, Ucraina și România au făcut un nou pas în direcția conectivității regionale, prin lansarea unei linii feroviare de test pe ruta Kiev – București, cu trecere prin Chișinău. Primele două vagoane au plecat deja spre capitala României, urmând să revină în ziua următoare la Kiev.

Pe agenda discuțiilor dintre cei doi miniștri s-au aflat și alte teme de cooperare bilaterală: dezvoltarea infrastructurii de frontieră, investițiile în industria de apărare ucraineană și extinderea relațiilor economice.

Un subiect aparte l-a constituit planul comun de dezvoltare a unor noi rute logistice în regiune, inclusiv un coridor de transport care să lege Grecia de portul Odesa, prin Bulgaria și România.

În același context, cele două părți au reconfirmat intenția de a deschide un nou punct de trecere a frontierei – Bila Țerkva – Sighetu Marmației –, după finalizarea lucrărilor la podul peste râul Tisa.

Într-o postare pe X, șefa diplomației de la București scrie că în cadrul întrevederii, „am evidențiat eroismul și curajul poporului ucrainean. Am transmis aprecierea deosebită a României pentru eforturile Ucrainei în direcția păcii.

Între timp, Rusia nu dă niciun semn că ar intenționa să oprească vărsarea de sânge și distrugerile. Atacurile asupra populației nevinovate și a infrastructurii civile continuă necontenit.

Am discutat despre ceea ce este absolut necesar: un armistițiu, urmat de o pace justă și durabilă, care să respecte independența, suveranitatea, integritatea teritorială a Ucrainei și parcursul său european. Există un efort internațional comun în acest sens.

Am reafirmat sprijinul ferm și constant al României pentru Ucraina – un sprijin motivat atât de solidaritate, cât și de interes propriu.

Am discutat despre dezvoltarea unui parteneriat strategic bilateral pentru pace, democrație și prosperitate.

Am exprimat disponibilitatea României de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei și de a implementa proiecte transfrontaliere relevante, în beneficiul ambelor țări.

Am abordat și subiectul Republicii Moldova, al cărei parcurs european, la fel ca cel al Ucrainei, trebuie să rămână ferm și nealterat – în beneficiul cetățenilor săi și pentru asigurarea stabilității în vecinătatea noastră comună.”

