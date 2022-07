Ucraina nu va semna acordul foarte aşteptat asupra deblocării exporturilor de cereale decât cu ONU şi cu Turcia, Rusia trebuind să semneze un acord distinct, a anunţat vineri, 22 iulie, un consilier al preşedinţiei ucrainene.

UPDATE 17.31 Reprezentanții Ucrainei și Rusiei au semnat separat tratatul pentru grâne în Turcia.

Cele două părți nu și-au dat mâna la negocieri, dar nici nu s-au întâlnit în același timp la masa la care stăteau secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și președintele Turciei, Erdogan.

Ministrul Apărării din Rusia și partea turcă semnând tratatul la Istanbul FOTO/captură Twitter Presse Watch

Ministrul Infrastructurii din Ucraina și partea turcă, semnând tratatul FOTO/captură Twitter Presse Watch

Aceștia doi din urmă au susținut discursuri înainte de tratatul propriu-zis transmițând un mesaj similar privind încheierea conflictului și comunicare.

Guterres amintea de deblocarea a trei porturi ucrainene, inclusiv Odesa, în urma semnării acestui acord.

Aproximativ 20 de milioane de tone de cereale sunt reținute în Ucraina, unde recolta de vară este acum în desfășurare.

Tratatul include si crearea unui Centru Comun de Coordonare stabilit la Istanbul și coridoare sigure convenite pentru transportul comercial.

"Ucraina nu semnează niciun document cu Rusia. Noi semnăm un acord cu Turcia şi cu ONU şi ne asumăm angajamente faţă de acestea. Rusia semnează un acord similar cu Turcia şi ONU", a indicat pe Twitter Mihailo Podoleak.

El a avertizat că Ucraina nu va accepta nicio escortă din partea navelor ruseşti pentru exporturile sale şi nici prezenţa vreunui reprezentant al Moscovei în porturile sale, promiţând o "ripostă militară imediat" la orice "provocare" rusească după încheierea acestui acord.

"Toate inspecţiile navelor de transport vor fi efectuate de grupuri comune în apele Turciei dacă va fi nevoie", a adăugat el.

Pentru semnarea documentului se află la Istanbul ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, şi ministrul Apărării Serghei Şoigu.

Acordul asupra cerealelor este foarte aşteptat de comunitatea internaţională, în condiţiile în care aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate în porturile ucrainene de circa cinci luni din cauza războiului declanşat la 24 februarie de Rusia.

1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2

Regarding the Istanbul agreement "on the export of 🇺🇦 grain". Previously.

2. No transport escort by Russian ships and no presence of 🇷🇺 representatives in our ports. In case of provocations, an immediate military response.

3. All inspections of transport ships will be carried out by joint groups in 🇹🇷 waters in the event of such a need. 2/2