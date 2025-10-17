Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump

Rusia și Ucraina nu sunt, deocamdată, pregătite să semneze un acord de pace – chiar dacă în ultimele luni s-au făcut unele progrese, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance, într-un interviu acordat postului Newsmax, joi, 16 octombrie.

Afirmațiile vin cu doar o zi înainte ca președintele Volodimir Zelenski să fie primit la Casa Albă de Donald Trump, pentru discuții privind sprijinul american și perspectivele unei eventuale înțelegeri de pace.

„Diplomația poate aduce părțile aproape, dar nu le poate forța să semneze”

„Oricât de intensă ar fi diplomația președintelui SUA, în final trebuie ca cele două părți să fie dispuse să ajungă la o înțelegere”, a spus Vance, lăudând eforturile diplomatice ale lui Trump. „Iar acum... rușii și ucrainenii pur și simplu nu sunt în acel punct”, a adăugat vicepreședintele.

Deși Trump încearcă de luni bune să intermedieze o înțelegere între Kiev și Moscova, rezultatele sunt aproape inexistente. Rusia continuă să bombardeze orașele ucrainene, iar Kremlinul respinge în mod constant ideea unui armistițiu.

Ads

Percepții false și calcule greșite la Moscova

Potrivit lui Vance, „există o nealiniere fundamentală a așteptărilor: rușii cred că stau mai bine pe câmpul de luptă decât o fac în realitate”. Oficialul american a adăugat că tarifele comerciale pot influența comportamentul Rusiei mai eficient decât sancțiunile clasice, despre care spune că „nu funcționează prea bine”.

De partea sa, Ucraina insistă că pacea nu poate fi obținută decât prin presiune sporită asupra Moscovei – prin sancțiuni economice și sprijin militar constant.

Tomahawk, tarife și telefonul cu Putin

Zelenski este așteptat să discute cu Trump despre posibila livrare de rachete Tomahawk, însă șansele par incerte după conversația surpriză dintre Trump și Vladimir Putin, avută pe 16 octombrie.

Potrivit presei ruse, liderul de la Kremlin l-ar fi avertizat pe președintele american că trimiterea acestor rachete către Ucraina ar „dăuna relațiilor ruso-americane”. Cei doi ar fi convenit să se întâlnească la Budapesta, „în următoarele săptămâni”.

Ads

Trump taxează Beijingul și New Delhi pentru a finanța Kievul

Administrația Trump a anunțat recent că intenționează să finanțeze sprijinul pentru Ucraina prin tarife comerciale mai mari impuse Chinei, cu condiția ca și aliații europeni să adopte măsuri similare.

Totodată, Washingtonul a introdus un tarif de 50% pentru India, ca reacție la achizițiile de energie din Rusia. Trump a afirmat ulterior că New Delhi ar fi decis să renunțe la importurile de petrol rusesc.

Ads