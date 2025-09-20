Un nou avertisment vine din interiorul forțelor armate ucrainene: Rusia ar putea intensifica atacurile asupra marilor orașe, inclusiv Kiev, utilizând drone FPV de dimensiuni mari, împotriva cărora sistemele clasice de apărare antiaeriană se dovedesc ineficiente.

Deputatul și militarul Egor Firsov, activ în cadrul Forțelor de Apărare, atrage atenția că aceste noi amenințări aeriene ar putea viza în special infrastructura energetică, iar costurile de interceptare sunt, pur și simplu, nesustenabile.

„Trebuie să înțelegem că nu putem folosi un sistem Patriot pentru a doborî o dronă care costă 3.000 de dolari. Este ilogic. Iar sistemele clasice de tip antiaerian vor deveni neputincioase în fața acestor drone FPV de mari dimensiuni”, a declarat Firsov într-un interviu pentru Novini.Live.

Guided by experience of special military operation FPV intercepting units of the Varyag special operations unit effectively carried out tasks to gain dominance in the low and medium skies within the framework of the Zapad 2025 exercises. pic.twitter.com/7CDn13Unng — Russia Truth (autonomous pro-Kremlin infowarrior) (@Russia_Truth) September 16, 2025

Dronele pătrund tot mai adânc în teritoriul ucrainean

Potrivit comandantului adjunct al Regimentului 21 specializat în sisteme fără pilot, dronele forțelor rusești au reușit deja să pătrundă până la 40 de kilometri în interiorul teritoriului ucrainean — distanță care, avertizează acesta, va continua să crească. Nu este vorba doar despre atacuri simbolice, ci despre o metodă sistematică de subminare a capacității energetice a statului ucrainean.

„Ucrainenii trebuie să se pregătească pentru provocări directe asupra orașelor. Inamicul va încerca, din nou, să lovească rețeaua energetică. Acest scenariu trebuie luat în calcul”, avertizează Firsov.

În ciuda vulnerabilităților evidente, oficialul afirmă că forțele de apărare dețin tehnologii capabile să neutralizeze dronele de atac de mici dimensiuni. Cu toate acestea, cheia rămâne tehnologizarea accelerată a armatei — o sarcină care, deocamdată, pare a fi întârziată de lipsa unei viziuni unificate și de fragmentarea resurselor.

„Trebuie să investim masiv în tehnologii de apărare. Fără acest pas, nu vom putea proteja orașele de atacuri asimetrice”, spune militarul.

Riscul de blackout revine

Avertismentele recente reînvie temerile privind o reluare a penelor masive de curent în iarna care urmează. Într-o declarație din 18 septembrie, maiorul ucrainean Iurii „Ahileas” Fedorenko atrăgea atenția că lipsa unui aflux constant de personal în armată va reduce capacitatea de a acoperi cerul țării, ceea ce va duce, inevitabil, la noi întreruperi de energie pe scară largă.

„Fără participare activă din partea celor mobilizați, nu vom putea acoperi tot spațiul aerian. Ne vom trezi din nou în întuneric”, avertiza Fedorenko.

Declarațiile vin în contextul unui nou atac combinat, de amploare, lansat de Rusia în noaptea de 20 septembrie. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, atacul s-a soldat cu cel puțin trei victime. În Dnipro, o rachetă cu submuniție a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje.

În ciuda alertelor tot mai frecvente, întrebările fundamentale rămân fără răspuns: Cine protejează orașele? Ce resurse sunt alocate real pentru protejarea infrastructurii critice? Și cât de pregătit este statul ucrainean pentru un scenariu în care războiul devine un test de rezistență civilă, nu doar militară?

