Rusia pregătește o nouă campanie de dezinformare în prima jumătate a lunii septembrie. Cele zece direcții vizate de Putin

Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării a publicat o listă cu zece direcții principale ale campaniilor informaționale pe care Federația Rusă ar urma să le deruleze în primele săptămâni din septembrie 2025. Scopul general al acestora este subminarea încrederii în statul ucrainean, destabilizarea sprijinului internațional pentru Kiev și promovarea narativelor Kremlinului în rândul publicului intern și extern.

1. Discreditarea garanțiilor de securitate și a procesului de negocieri

Potrivit experților, Rusia intenționează să prezinte garanțiile oferite Ucrainei de partenerii occidentali drept „inutile” sau „formale”. De asemenea, va fi promovată ideea că Ucraina ar fi izolată în plan diplomatic, în timp ce „coaliția statelor dispuse să ofere sprijin” va fi descrisă ca fiind fragmentată și controlată de Washington. Kremlinul urmărește astfel să inducă neîncredere în mecanismele internaționale de susținere a Ucrainei.

2. Exercițiile militare „Vest-2025” din Belarus

Rusia și Belarus vor utiliza manevrele militare comune programate pentru această perioadă ca pretext pentru a lansa mesaje alarmiste despre un posibil atac dinspre nord asupra Ucrainei. În același timp, aceste exerciții vor fi prezentate publicului occidental ca o „demonstrație de forță” și un semnal privind presupusa incapacitate a NATO de a asigura securitatea europeană fără implicarea Moscovei.

Ads

3. Controversa privind plecarea tinerilor ucraineni în străinătate

Măsura guvernului ucrainean de a permite tinerilor cu vârste între 18 și 22 de ani să părăsească țara va fi ținta unei campanii de discreditare. Propaganda rusă va susține că este vorba de o „fugă în masă” a tineretului ucrainean, încercând să alimenteze percepția unei crize sociale și demografice. Se anticipează difuzarea de înregistrări video din punctele de trecere a frontierei și declarații scoase din context.

4. Acuzații privind presupuse represiuni în Ucraina

Rusia ar urma să promoveze mesaje care prezintă Ucraina ca un regim autoritar, unde se desfășoară persecuții politice și încălcări sistematice ale drepturilor omului. Această retorică este destinată atât publicului rus, cât și organizațiilor internaționale, pentru a reduce sprijinul extern față de Kiev.

5. Tensiuni între Ucraina și Polonia

Se estimează că vor fi intensificate campaniile de discreditare a refugiaților ucraineni în Polonia, prin manipularea temelor istorice sensibile. Scopul este subminarea sprijinului populației poloneze față de Ucraina și alimentarea diviziunilor în Europa Centrală. De asemenea, este posibil ca propaganda rusă să susțină că Polonia pregătește „provocări” în timpul exercițiilor militare desfășurate de Rusia și Belarus.

Ads

6. Tema securității energetice în prag de iarnă

Se preconizează o campanie de panică legată de o posibilă criză energetică în Ucraina. Mesajele vor face referire la deficiențe în alimentarea cu energie termică, la tarife mari și la o presupusă incapacitate a autorităților de a gestiona sezonul rece. Propaganda va include cifre alarmante despre numărul de persoane care ar rămâne fără căldură în marile orașe.

7. Acuzații privind „terorismul ucrainean”

În urma atacurilor asupra conductei de petrol „Drujba”, Rusia ar putea acuza Ucraina că reprezintă un risc pentru securitatea energetică a Europei. Se așteaptă încercări de a submina imaginea internațională a Ucrainei prin asocierea cu acțiuni „teroriste”, însoțite de afirmații privind scăderea sprijinului din partea partenerilor occidentali.

8. Forumul Economic Estic de la Vladivostok

În perioada 3–6 septembrie, Rusia va găzdui Forumul Economic Estic, pe care îl va promova ca dovadă a „normalizării” relațiilor internaționale, în pofida sancțiunilor. Kremlinul intenționează să evidențieze participarea unor delegații numeroase, semnarea de acorduri economice și interesul continuu al statelor asiatice pentru cooperarea cu Moscova.

Ads

9. Alegeri în Moldova și Cehia

Rusia este așteptată să intensifice campaniile de dezinformare în contextul electoral din Moldova și Cehia. În Moldova, propaganda va viza susținerea partidelor pro-ruse și influențarea diasporei prin rețele de tip „Matrioșka”. În Cehia, se anticipează răspândirea de narațiuni legate de corupția din Ucraina și ineficiența ajutorului oferit de Vest, cu scopul de a reduce sprijinul pentru integrarea europeană a Kievului.

10. Parada militară de la Beijing

Pe 3 septembrie, președintele rus Vladimir Putin este așteptat la parada organizată în capitala Chinei, cu ocazia marcării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Kremlinul va încerca să utilizeze acest eveniment pentru a transmite imaginea unei alianțe strategice între Rusia, China și Coreea de Nord și pentru a sublinia izolarea liderilor occidentali, care nu vor participa.

Activitățile Bisericii Ortodoxe Ruse în Africa

Separat, Centrul a semnalat și extinderea activităților Bisericii Ortodoxe Ruse în peste 30 de țări africane în ultimii trei ani. Potrivit experților, aceste acțiuni nu au doar caracter religios, ci sunt parte a unei strategii de influență geopolitică, menită să consolideze prezența Rusiei pe continent și să obțină sprijin în forurile internaționale.

Ads