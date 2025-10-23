Șeful administrației prezidențiale de la Kiev avertizează: Rusia „se fisurează” și ar putea avea soarta Uniunii Sovietice

Autor: Veronica Andrei
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:37
283 citiri
Șeful administrației prezidențiale de la Kiev avertizează: Rusia „se fisurează” și ar putea avea soarta Uniunii Sovietice
Consilierul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak Foto: X/@AndriyYermak

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iemak, a declarat că Federația Rusă reprezintă o versiune „distorsionată” a fostei Uniuni Sovietice și că ar putea urma un drum similar spre colaps.

Într-un interviu acordat publicației RBC-Ucraina, Iermak a afirmat că Rusia s-ar putea dezintegra, întrucât nu toate popoarele care fac parte din federație s-au alăturat de bunăvoie. Potrivit acestuia, chiar și în rândul rușilor există convingerea că, în ciuda întinderii vaste a țării, forțele ucrainene pot ajunge oriunde.

„Războiul a ajuns deja pe teritoriul lor. Orice imperiu, orice dictatură se sprijină pe violență. Există cei care se supun din diverse motive – interese, avantaje sau teamă. Însă teama, mai devreme sau mai târziu, începe să se diminueze atunci când imperiul se clatină”, a spus Iermak.

Oficialul a adăugat că, în astfel de momente, pot apărea „scenarii complet neașteptate”, sugerând că o asemenea etapă ar putea fi apropiată.

Comparând actuala Federație Rusă cu fosta Uniune Sovietică, Iermak a afirmat că aceasta ar putea împărtăși același destin.

„Nimeni nu dorește victoria unui stat agresor“

„Formal, Federația Rusă este prezentată ca o uniune voluntară de națiuni. Dar cât de voluntară este, în realitate? Nu toți s-au alăturat de bunăvoie – și nu toți sunt mulțumiți. Federația Rusă este o parodie a URSS. Nu aș exclude posibilitatea ca ea să se prăbușească în același mod”, a spus el.

Uniunea Sovietică, un stat comunist care a existat între 1922 și 1991, cuprindea 15 republici aflate sub controlul Moscovei. Crizele politice și economice din anii ’80 au dus la dizolvarea sa și la proclamarea independenței fostelor republici, inclusiv a Ucrainei și Rusiei.

Ermak a comentat, de asemenea, că deși Moscova se prezintă adesea drept „prietenă” a multor țări, comunitatea internațională este conștientă de adevărata valoare a acestor relații.

„Nimeni nu dorește victoria unui stat agresor. Toată lumea – chiar și China – înțelege cum ar arăta Rusia dacă ar obține putere nelimitată”, a adăugat oficialul ucrainean.

Ce spunea șeful GUR

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), generalul Kirilo Budanov, a abordat anterior posibilitatea unei destrămări a Federației Ruse, afirmând că un asemenea scenariu este „teoretic posibil”, dar improbabil pe termen scurt.

„Dacă vorbim ipotetic despre ce s-ar putea întâmpla în cazul unei înfrângeri a Rusiei și al unei eventuale fragmentări – da, este posibil. Însă, în prezent, scenariul în care Rusia s-ar împărți în mai multe entități nu este realist. Mă refer la situația de acum”, a spus Budanov.

El a avertizat totodată împotriva speculațiilor premature privind eventualele consecințe ale unui colaps rusesc – inclusiv chestiunea controlului arsenalului nuclear –, subliniind că sistemul politic intern al Kremlinului rămâne profund consolidat.

„Sistemul rusesc este destul de rezistent. Chiar dacă liderul statului ar dispărea, nimic fundamental nu s-ar schimba. Structura a fost concepută astfel încât orice succesor să rămână în același cadru ideologic”, a explicat Budanov.

