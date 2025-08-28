Ofensiva de vară a Rusiei în Ucraina a eșuat. Un efort costisitor, cu rezultate modeste

Autor: Veronica Andrei
Joi, 28 August 2025, ora 01:30
Soldați ruși pe motociclete FOTO X/@BalanNicolae88

După luni întregi de eforturi intense pe frontul ucrainean, campania militară de vară lansată de Federația Rusă s-a încheiat fără rezultatele scontate. Conform unei analize semnate de jurnalistul german Julian Röpcke pentru cotidianul Bild, avansul obținut de trupele ruse în perioada aprilie–august 2025 este unul limitat: aproximativ 1.800 de kilometri pătrați, adică mai puțin de 0,3% din teritoriul Ucrainei.

În pofida intensificării atacurilor din noiembrie 2024 încoace, obiectivele stabilite de Moscova pentru actuala fază a conflictului nu au fost atinse. „Este a patra vară de război, iar cei care mizau pe o prăbușire iminentă a apărării ucrainene s-au înșelat încă o dată”, notează Röpcke.

Situația pe teren

Unul dintre punctele cheie ale confruntării a fost orașul Pokrovsk, vizat intens de artileria și trupele ruse începând din ianuarie. În ciuda mai multor tentative de pătrundere, inclusiv prin trimiterea de rezerve în august, unitățile rusești care au ajuns în centrul orașului au fost fie eliminate, fie capturate. „Ținem orașul sub control și am pregătit câteva surprize pentru adversar. Situația e mai favorabilă decât sugerează hărțile”, a declarat un ofițer ucrainean pentru Bild.

Pe frontul de nord, după o perioadă de inițiativă în regiunea Kursk, Moscova a încercat să creeze o așa-numită zonă tampon de 600 km de-a lungul graniței cu regiunile Cernihiv, Sumî și Harkiv. Însă, la final de vară, trupele ruse controlează efectiv doar circa 70 km din această zonă și se află sub presiunea constantă a contraatacurilor ucrainene.

În sud, liniile frontului rămân relativ stabile, în ciuda faptului că o parte din regiunile Herson și Zaporojie se află sub ocupație din 2022. Într-un gest rar de recunoaștere publică, Vladimir Putin a sugerat în august că ar fi dispus să renunțe la orice ofensivă majoră în sud în schimbul unor concesii privind Donbasul.

Războiul energetic

În paralel cu luptele terestre, vara a evidențiat și limitele sistemelor rusești de apărare antiaeriană. Ucraina a utilizat cu eficiență drone cu rază lungă, reușind să lovească instalații petroliere și obiective militare adânc în interiorul teritoriului rus — unele la peste 1.000 km de linia frontului. Potrivit Bild, aceste atacuri au scos temporar din funcțiune circa 17% din capacitățile de rafinare ale Rusiei, generând deficite de combustibil și cozi la benzinării în mai multe regiuni.

Reorganizare și perspective

Analistul Gustav Gressel, citat în articol, afirmă că forțele armate ucrainene trec printr-o fază de reorganizare, vizând o creștere a capacității operaționale. În contrast, armata rusă pare să manifeste semne tot mai clare de „epuizare tactică și umană”. Cu toate acestea, Gressel avertizează că, odată cu venirea iernii, când terenul se întărește, iar vegetația nu mai oferă acoperire împotriva dronelor, Rusia ar putea încerca o relansare a operațiunilor ofensive.

