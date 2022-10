Atacuri rusești cu rachete și drone asupra orașului ucrainean Nikolaev. Mii de civili părăsesc Hersonul FOTO

Rusia a lansat duminică rachete şi drone asupra orașului Nikolaev (Mikolaiv), aflat sub control ucrainean, distrugând un imobil de apartamente în acest oraş cu şantiere de construcţii navale, situat în apropierea frontului, relatează Reuters.

Nikolaev se află la circa 35 km nord-vest de Hersonul ocupat, regiune din sud care este scena unei ofensive majore a forţelor ucrainene pentru recucerirea teritoriul capturat de Rusia la scurt timp după declanşarea invaziei în 24 februarie.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, pe care naţionaliştii ruşi îl consideră responsabil de eşecurile Moscovei în război, a evocat "deteriorarea rapidă a situaţiei" în cursul unor convorbiri telefonice cu omologii săi francez şi turc, a indicat Ministerul rus al Apărării.

Şoigu a declarat că Ucraina ar putea escalada conflictul cu o "bombă murdară", explozibili convenţionali amestecaţi cu materiale radioactive, fără a furniza probe. Ucraina nu deţine arme nucleare, în timp ce Rusia a declarat că ar putea proteja teritoriul rus cu arsenalul său nuclear, notează Reuters.

În cursul unui atac rusesc convenţional duminică, o lovitură de rachetă a distrus ultimul etaj al unui imobil din Nikolaev, propulsând schije şi sfărâmături asupra unei pieţe şi în clădirile învecinate, unde geamurile s-au spart, iar zidurile s-au fisurat. Câteva maşini au fost strivite de dărâmături, dar fără a fi înregistrat vreun deces.

Consequences of the night shelling of #Mykolaiv. A five-story apartment building was destroyed. pic.twitter.com/NGeLlOHpKn