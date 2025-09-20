Șeful MI6, la final de mandat: „Putin a mușcat mai mult decât poate înghiți în Ucraina”

Richard Moore, directorul care părăsește conducerea serviciului britanic de spionaj extern (MI6), a transmis unul dintre cele mai dure mesaje la adresa războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Într-un discurs rostit la Istanbul, acesta a spus că Vladimir Putin „a mușcat mai mult decât poate înghiți” și că o victorie a Rusiei pe câmpul de luptă este improbabilă, scrie The Guardian.

Moore, cunoscut în MI6 sub inițiala „C”, a folosit ocazia pentru a lansa și un apel neobișnuit: recrutarea de spioni, atât în Rusia, cât și în alte colțuri ale lumii. „Putin a încercat să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă. Minte. Minte poporul rus. Minte lumea. Poate chiar se minte pe sine. Dar nu ar trebui să-l credem și nici să-i atribuim o putere pe care nu o are”, a spus acesta.

Potrivit șefului MI6, succesele armatei ruse sunt minore și obținute cu costuri uriașe. Pierderile umane s-ar ridica la peste un milion de victime, dintre care un sfert sunt „soldați prost pregătiți, recrutați din cele mai sărace regiuni ale Rusiei și trimiși la abator”.

Nu întâmplător, Moore și-a ținut ultimul discurs la Istanbul – orașul unde se intersectează interesele Moscovei, Kievului și Ankarei. Turcia, membră NATO și gazdă a unor negocieri eșuate de pace, a devenit un loc de refugiu pentru numeroși ruși, iar MI6 a văzut aici o oportunitate de recrutare.

În mesajul său, Moore nu s-a limitat la Rusia. A menționat și alte surse de instabilitate pentru securitatea globală: Iranul, China și Coreea de Nord – state care, spune el, au contribuit la menținerea lui Putin pe linia de plutire, evitând o prăbușire internă sau o pace forțată.

„Dacă avem răbdare, Putin va fi nevoit să aleagă: ori riscă o criză economică și politică ce-i amenință propria putere, ori acceptă un acord rezonabil. Această alegere ar fi venit mai devreme, dacă nu ar fi primit ajutor din exterior”, a subliniat oficialul britanic.

Moore a profitat de ocazie pentru a lansa și o platformă de comunicare criptată, „Silent Courier”, destinată celor care ar dori să ofere informații serviciului britanic. „Nu toți rușii cred în putinism. Unii tac și își văd de viață, alții, ca Aleksei Navalnîi, rezistă deschis și plătesc cu viața. Dar există și cei care aleg o cale secretă: să lucreze pentru MI6”, a spus el.

Mesajul final al șefului MI6 a fost adresat direct celor din Rusia: „Celor care au adevăruri de spus și curajul să le împărtășească le transmit: contactați MI6. Veți contribui la pacea Europei, la protejarea intereselor pe termen lung și la recâștigarea onoarei țării voastre.”

