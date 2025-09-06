Cum a salvat unitatea specială „Îngerii“ patru soldați ucraineni ce au stat ascunși trei ani într-un spital din teritoriul ocupat de ruși

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 13:25
946 citiri
Cum a salvat unitatea specială „Îngerii“ patru soldați ucraineni ce au stat ascunși trei ani într-un spital din teritoriul ocupat de ruși
Primirea soldaților recuperați din teritoriile ocupate/FOTO:X/@IuliiaMendel

Patru militari ucraineni au fost evacuați în secret dintr-un spital aflat în teritoriul ocupat de forțele ruse, unde fuseseră ascunși de personalul medical timp de peste trei ani, într-o încercare disperată de a-i salva de la capturare sau moarte.

Anunțul a fost făcut de viceamiralul Oleksi Neijpapa, comandantul Forțelor Navale ale Ucrainei, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestuia, cei patru au fost răniți grav în timpul luptelor și au fost internați într-un spital din zona ocupată. Medicii, conștienți de riscurile enorme, au decis să-i ascundă și să le salveze viața, în pofida controlului strict impus de serviciile secrete ruse.

Operațiunea de salvare a fost declanșată abia după ce un militar ucrainean eliberat într-un schimb de prizonieri a dezvăluit că fratele său geamăn, grav rănit, ar fi supraviețuit și ar fi fost ascuns într-un spital din zona ocupată.

„În acel moment, am luat decizia de a lansa o operațiune specială de evacuare”, a declarat Neijpapa.

Evacuarea s-a desfășurat în mai multe etape și a fost realizată de unitatea specială de recunoaștere „Îngerii“ („Angels”), o structură creată în 2022 pentru a salva civili și militari rămași blocați în spatele liniilor inamice. În ciuda intensității luptelor și a filtrelor rusești riguroase, echipele speciale au reușit să-i scoată din spital pe cei patru combatanți – un pușcaș marin, trei membri ai Gărzii Naționale – precum și pe unul dintre medicii care îi protejase în tot acest timp.

„Această poveste este despre rezistență și credință. Băieții noștri au supraviețuit acolo unde nimeni nu mai credea că există vreo șansă”, a transmis viceamiralul.

Unitatea „Îngerii“ a reușit până acum salvarea a 88 de persoane – civili și militari. Cei patru militari recent evacuați se află în siguranță și au fost reuniți cu familiile lor.

