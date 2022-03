Ucrainenii și-au scufundat nava-amiral de război ca să nu ajungă pe mâna rușilor. Imaginea vasului sabotat în portul Nicolaev

Vasul de război Hetman Sagaidachny, nava-amiral a marinei ucrainene, a fost scufundat intenționat pentru a nu cădea în mâna rușilor.

Joseph Dempsey, analist militar american, a publicat pe Twitter o fotografie cu cea mai mare navă de război a Ucrainei, scufundată în portul Nicolaev, în sudul țării.

First image of #Ukraine 🇺🇦 largest warship, the Krivak III class Frigate 'Hetman Sagaidachny', reportedly scuttled in Mykolaiv pic.twitter.com/QHzhDgRkrv