Când Rusia a lansat invazia sa pe scară largă asupra Ucrainei, la 24 februarie 2022, mulți lideri din capitalele occidentale anticipau o cădere rapidă a Kievului.

Cu aproape o jumătate de milion de soldați, sprijiniți de tancuri, aviație, rachete și forțe navale, Moscova miza pe o victorie fulger. Rezistența Ucrainei – militară, politică și psihologică – a luat prin surprindere întreaga lume.

Unul dintre elementele decisive ale acestei rezistențe, deși mai puțin discutat public, a fost transformarea Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (GUR), sub conducerea general-locotenentului Kirilo Budanov, scrie, în Newsmax, Tom Ross, om de afaceri american și fost membru al Comitetului Național Republican.

Cu luni înainte de izbucnirea conflictului, Budanov a fost printre puținii oficiali de rang înalt care au avertizat public asupra unei invazii iminente – avertismente considerate de mulți, la acea vreme, drept alarmiste. Istoria i-a dat însă dreptate.

O structură adaptată războiului modern

De la preluarea conducerii, Budanov a transformat GUR într-o structură operațională capabilă de misiuni cu grad ridicat de risc, lovituri de precizie la distanță și acțiuni în mai multe domenii operaționale.

Această capacitate a fost testată încă din primele ore ale conflictului, când unități ale GUR au respins un asalt aeropurtat asupra aeroportului Hostomel. Dacă acea operațiune ar fi eșuat, Kievul ar fi putut fi încercuit încă din prima săptămână a războiului.

Budanov a creat unități speciale precum „Kraken”, „Shaman” și „Artan” și a coordonat rețele de partizani în teritoriile ocupate. De asemenea, a supervizat Legiunea Internațională, care a atras mii de voluntari străini în lupta contra Rusiei.

În timpul asediului Mariupolului, GUR a desfășurat șapte misiuni aeriene cu elicoptere, traversând spațiul aerian controlat de Rusia pentru a aproviziona și evacua luptători din oțelăria Azovstal.

În Marea Neagră, forțele GUR au reușit să respingă flota rusă, să elibereze Insula Șerpilor și să recupereze platforme maritime strategice, permițând astfel reluarea exporturilor de cereale.

Inovație tehnologică și acțiuni de impact

Inovația a fost un element central al succeselor GUR. Grupul 13 a dezvoltat drona navală Magura – primul vehicul maritim fără pilot cunoscut care a reușit să scufunde nave militare în luptă. Până la finalul anului 2024, Magura V5 distrusese mai multe vase rusești și chiar doborâse elicoptere. Versiunea îmbunătățită, V7, dotată cu rachete americane Sidewinder, a reușit în luna mai să doboare două avioane Su-30 în apropiere de Novorossiisk.

GUR a extins și raza de acțiune a Ucrainei în interiorul teritoriului rus, lovind baze aeriene, fabrici de armament și centre de comandă la distanțe de până la 2.000 de kilometri de linia frontului. Țintele au inclus avioane de recunoaștere A-50, bombardiere Tu-22M3 și avioane de generația a cincea Su-57 – lovituri cu efecte directe asupra capacității Rusiei de a continua războiul.

Budanov a condus personal unele dintre aceste operațiuni, inclusiv în eliberarea localității Ruska Lozova, lângă Harkov. Raidurile organizate în Crimeea au testat apărarea rusă, iar grupuri de opoziție antrenate de GUR au efectuat incursiuni în regiunile Belgorod și Kursk. Până în august 2024, unități ucrainene pătrunseseră adânc în teritoriul rusesc.

O rețea cu acoperire globală

Popularitatea lui Budanov în Ucraina rămâne ridicată – constant printre cele mai apreciate figuri publice. Într-un context politic volatil, acest lucru este remarcabil. Deși atitudinea sa independentă nu a fost întotdeauna bine primită la nivel politic, susținerea fermă a instituțiilor anticorupție l-a consolidat ca o voce pentru integritate instituțională.

Activitatea GUR nu se limitează la frontul ucrainean. Fostele trupe ale Wagner sau ale așa-numitului „Corp African”, acuzate de crime din Ucraina până în Africa, sunt urmărite și eliminate acolo unde sunt desfășurate.

Budanov conduce și Comandamentul pentru Prizonierii de Război, coordonând negocierile care au dus la repatrierea a mii de prizonieri și civili.

Toate aceste realizări au fost posibile inclusiv datorită sprijinului SUA. Parteneriatul de informații dintre Washington și Kiev s-a dovedit una dintre cele mai eficiente – dar discret prezentate – componente ale răspunsului occidental.

Combinarea capabilităților americane – imagini satelitare, interceptări de semnale – cu rețelele de informații și expertiza tactică ucraineană a generat un avantaj semnificativ, pe care niciun comandant rus nu l-a putut egala.

Întâlnirea din 18 august dintre președinții Trump și Zelenski, desfășurată la Casa Albă, a avut o puternică valoare simbolică. Dar miza reală rămâne continuitatea sprijinului american – tehnologic, logistic și informațional.

Viitorul negocierilor de pace – și chiar posibilitatea unui armistițiu până la finalul lui 2025 – va depinde de determinarea Washingtonului de a rămâne unit și de a descuraja agresiunea venită din partea unei coaliții de autocrații: Rusia, Iran, Coreea de Nord și, tot mai activ, China, susține Tom Ross.

