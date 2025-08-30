Șeful spionilor din Ucraina dezvăluie cum folosește Inteligența Artificială. „Nu este o opțiune, ci o necesitate“

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 30 August 2025, ora 12:10
469 citiri
Șeful GUR, Kirilo Budanov FOTO X/Nexta

Într-o lume în care fiecare secundă generează cantități copleșitoare de informații, Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a găsit un aliat esențial în inteligența artificială (AI). Generalul Kirilo Budanov, șeful GUR, a explicat recent, în cadrul forumului „Războiul informațional: de la rezistență la reziliență”, modul în care Ucraina utilizează tehnologiile emergente în războiul invizibil din spatele frontului.

„Inteligența artificială nu este o opțiune, ci o necesitate. Ea ne permite să structurăm volume uriașe de date care altfel s-ar pierde în haosul informațional. Vorbim de milioane de gigabytes”, a declarat Budanov, subliniind că tehnologia este deja parte integrantă a activității operative a GUR.

Fără revoluții pe frontul tehnologiei de luptă

Totuși, atunci când vine vorba despre aplicarea directă a AI în armament — drone autonome, sisteme de tragere automatizate sau roboți de luptă — Budanov temperează entuziasmul.

„Deocamdată, nu vorbim despre un salt tehnologic spectaculos. Avem progrese punctuale — de pildă, în sistemele de dirijare a dronelor — dar suntem încă departe de ceea ce și-ar putea imagina publicul larg din filmele SF sau din titlurile din presă”, a punctat el.

Cu toate acestea, șeful serviciului de informații militare se declară optimist: „Cred că în următorii zece ani vom vedea un veritabil robot de luptă. Dar nu azi, și nici mâine.”

AI ca armă geopolitică

Declarațiile lui Budanov vin în contextul în care cursa globală pentru supremație tehnologică capătă contururi tot mai clare. Departe de a fi doar un instrument operațional, inteligența artificială devine, treptat, un vector de putere geopolitică.

Ucraina, aflată în prima linie a unui război convențional și cibernetic deopotrivă, experimentează această realitate în timp real. Iar adaptarea la noile paradigme nu mai este o opțiune, ci o condiție a supraviețuirii statale.

Din spusele lui Budanov reiese clar că inteligența artificială este deja parte a arhitecturii de apărare a Ucrainei, cel puțin în planul analitic. Dar până la un „Terminator” pe câmpul de luptă, rămânem într-o fază intermediară — cu drone din ce în ce mai precise, cu sisteme din ce în ce mai rapide, dar încă dependente de deciziile umane.

Iar în această bătălie, timpul, inovația și capacitatea de adaptare sunt cele mai valoroase resurse.

