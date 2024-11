Kievul este hotărât să mențină teritoriul cucerit în provincia rusă Kursk, în timp ce forțele Moscovei avansează necruțător pe frontul din Donețk și amenință cu o nouă ofensivă în sud.

Focurile de artilerie, raidurile aeriene și mișcările de vehicule blindate sunt atât de intense în Sumî încât contrastul este izbitor comparativ cu poziția slabă a Ucrainei în punctele fierbinți din Donbas. Provincia Sumî este ariergarda operațiunii de trei luni care a permis forțelor Kievului să ocupe o parte din regiunea Kursk din Rusia. Soldații intervievați la sfârșitul lunii octombrie în zonă spun că, dacă le lipsește ceva, acelea sunt armele. Numărul trupelor desfășurate este clar mai mare decât cel al brigăzilor lor care se retrag la sud de Donețk, scrie El Pais.

Nimeni în Kursk nu se plânge de lipsa de personal: rotațiile în plutonul Gărzii de Frontieră de Stat, comandat de Vadim, au loc la fiecare 10 zile. La început, rotațiile aveau loc la fiecare trei zile, spune acest soldat veteran, care preferă să nu își dezvăluie numele de familie. Dar în locuri din Donbas asediate de forțele ruse, precum Kurahove, durata medie în care unitățile de infanterie trebuie să stea pe linia frontului este de 25 de zile, conform celor patru brigăzi consultate de publicația spaniolă în octombrie.

Invazia din Kursk este un pariu personal pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar de succesul acestei operațiuni depinde nu doar soarta sa politică, ci și cea a țării. Demonstrând Rusiei că este vulnerabilă și că teritoriul său poate fi, de asemenea, amenințat, este unul dintre cele cinci puncte ale planului de victorie al lui Zelenski, un document pe care l-a prezentat aliaților săi internaționali pentru a îmbunătăți poziția Ucrainei în război și pentru a ajunge la eventuale negocieri de pace dintr-o poziție mai puternică.

Obstacolele pentru obiectivele lui Zelenski sunt enorme, cu atât mai mult după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA. Președintele ales a insistat în timpul campaniei sale că prioritatea sa este să oprească fluxul de asistență militară către Kiev și să încheie un acord între Zelenski și Vladimir Putin cât mai curând posibil, chiar dacă acest lucru înseamnă ca Ucraina să cedeze teritorii Moscovei. În plus, forțele ruse se pregătesc pentru o nouă ofensivă pe frontul sudic din Zaporojie.

Rusia a recâștigat o treime din teritoriul pe care l-a pierdut în provincia Kursk, dar acesta este un progres modest comparativ cu avansul său actual în Donețk. Zona gri din Kursk, pe care niciuna dintre părți nu o controlează, este deosebit de largă, iar trupele ucrainene continuă să dețină inițiativa ofensivă. Institutul pentru Studiul Războiului din Washington a informat săptămana trecută că forțele ucrainene au avansat în satul Novoivanovka. Acest lucru este demonstrat și în videoclipuri distribuite de unitățile militare ucrainene, în care se văd tancuri și vehicule de infanterie asaltând poziții rusești pe linia frontului. Astfel de acțiuni sunt de neimaginat pe diferitele fronturi deschise din interiorul Ucrainei.

Potrivit estimărilor Statului Major General ucrainean, Rusia a alocat contraofensivei 45.000 de soldați pentru a elibera teritoriile din regiunea Kursk. Oficialii militari chestionați estimează că jumătate dintre aceștia sunt recruți noi, fără experiență de luptă. Kremlinul nu dorește să încetinească avansul său în Donețk și a optat pentru alianța sa cu Coreea de Nord pentru a întări apărarea Kurskului, fără a-și slăbi poziția în alte teatre de război. NATO, Statele Unite, Coreea de Sud și Ucraina au indicat că aproximativ 11.000 de soldați nord-coreeni vor participa la luptele din Kursk. Zelenski a declarat pe 5 noiembrie că primele confruntări între trupele ucrainene și forțele Phenianului au avut deja loc. Mai mulți analiști militari au afirmat în Forbes și The New York Times că trupele nord-coreene luptă în prima linie a ofensivei pentru eliberarea Kurskului alături de Brigada 810 Infanterie Marină Rusă.

⚡️🇺🇦Ukrainian soldiers from the 36th Marine Brigade repel the 🇷🇺Russian offensive in the Kursk direction pic.twitter.com/bk9ktECOPC