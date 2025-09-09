Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Sistemele mobile de apărare antiaeriană germane Skyranger vor ajunge în Ucraina. Ce pot face acestea?

Autor: Veronica Andrei
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 18:29
254 citiri
Sistemele mobile de apărare antiaeriană germane Skyranger vor ajunge în Ucraina. Ce pot face acestea?
Sisteme mobile de apărare antiaeriană Skyranger/ FOTO:X/@UkrReview

Ucraina urmează să primească sisteme mobile de apărare antiaeriană Skyranger, dezvoltate de compania germană Rheinmetall, în baza unui contract în valoare de „sute de milioane de euro”. Informația a fost confirmată de directorul general al companiei, Armin Papperger, într-un interviu acordat postului de televiziune ZDF, în 8 septembrie.

Sistemele sunt concepute pentru a combate dronele și pot fi montate pe șasiuri de tanc Leopard. Potrivit companiei, o unitate Skyranger poate asigura protecția unei zone de 4 kilometri pătrați împotriva amenințărilor aeriene de joasă altitudine.

Contractul ar urma să fie semnat la Londra, pe 10 septembrie, iar primele unități vor fi livrate Ucrainei până la sfârșitul anului.

Răspuns la atacurile cu drone

Livrarea are loc în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra teritoriului ucrainean. Rusia folosește frecvent drone de tip Shahed – fabricate în Iran sau produse local – pentru a ataca infrastructura energetică și pentru a exercita presiune psihologică asupra populației civile.

Potrivit autorităților de la Kiev, în luna iulie 2025 au fost înregistrate peste 6.000 de lansări de drone Shahed, o creștere semnificativă față de anul precedent. Din acest motiv, apărarea împotriva dronelor a devenit o prioritate în strategia militară a Ucrainei pentru anul viitor.

În prezent, Ucraina utilizează o combinație de sisteme pentru a contracara aceste amenințări, inclusiv sisteme antiaeriene de tip Gepard, mitraliere grele montate pe vehicule și sisteme cu rachete ghidate precum NASAMS, IRIS-T și Patriot. Totuși, folosirea acestora din urmă pentru doborârea dronelor este considerată ineficientă din punct de vedere economic, având în vedere costul ridicat al rachetelor – între câteva sute de mii și până la patru milioane de dolari per interceptare.

Ce este Skyranger

Skyranger este o versiune mobilă a sistemului modular de apărare aeriană Skynex, din aceeași familie de produse Rheinmetall. Sistemul combină un tun automat – de 30 mm sau 35 mm – cu senzori avansați de urmărire și muniție specială, concepută pentru a distruge drone la distanțe scurte și foarte scurte.

Tunul utilizează proiectile Oerlikon Ahead, care detonează în apropierea țintei, eliberând submuniții din tungsten, sporind astfel eficiența împotriva dronelor de mici dimensiuni. Costul estimat pentru neutralizarea unei drone cu Skyranger este de aproximativ 4.000 de dolari – considerabil mai mic decât cel al unei interceptări cu rachetă.

Un videoclip promoțional publicat de Rheinmetall arată un sistem Skyranger distrugând o dronă similară celor de tip Shahed.

Planuri mai largi de apărare aeriană

Skyranger ar putea deveni parte a unei rețele europene mai extinse de apărare aeriană, asemănătoare sistemului israelian Iron Dome. Armin Papperger a declarat anterior că sistemul ar putea constitui o bază tehnologică pentru inițiativa europeană Sky Shield, promovată de Germania.

Rheinmetall este unul dintre cei mai importanți furnizori de armament pentru Ucraina, livrând deja tancuri, proiectile de artilerie de 155 mm, obuze de mortier și drone de supraveghere, în cadrul contractelor sprijinite de guvernul german.

Noile livrări vin într-un moment în care negocierile pentru pace rămân blocate, iar Ucraina își întărește pozițiile defensive în fața unei campanii aeriene ruse tot mai intense.

